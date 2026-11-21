Chiều 21-11, trước lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đoàn đại biểu lãnh đạo Trung ương, TPHCM cùng đại diện các đoàn thể thao tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Trung ương, TPHCM cùng đại diện các đoàn thể thao tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đoàn đại biểu do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội, làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Hoàng Đạo Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; cùng đại diện các đoàn thể thao, huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài tham dự đại hội.

Tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tiếp đó, đoàn đến Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM (phường Xóm Chiếu) dâng hương tưởng nhớ Bác.

Đây là hoạt động ý nghĩa trước giờ khai mạc đại hội, thể hiện lòng tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, nỗ lực thi đấu vì màu cờ sắc áo và niềm tự hào của thể thao Việt Nam.

Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu di chuyển bằng tàu sang Công viên Bờ sông Sài Gòn dự lễ khai mạc. Các vận động viên đại diện 36 đoàn thể thao chuẩn bị thực hiện nghi thức rước đuốc, một trong những điểm nhấn của chương trình khai mạc đại hội.

Các đoàn thể thao tham dự Đại hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 21-11 đến 12-12-2026, đánh dấu sự trở lại của TPHCM trong vai trò chủ nhà sau 20 năm. Đây là dịp đánh giá thành quả công tác đào tạo, huấn luyện, phát triển thể thao thành tích cao của các địa phương, ngành trên cả nước.

HƯƠNG THU