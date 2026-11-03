HLV Giustozzi: Futsal Việt Nam cần có tư duy chiến thắng để vươn lên đẳng cấp cao hơn

Trước 2 trận giao hữu với chủ nhà Kyrgyzstan, HLV Diego Giustozzi khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển futsal Việt Nam không phải kết quả thắng thua, mà là cơ hội được cọ xát với đối thủ mạnh, qua đó giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện chuyên môn.

Đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu 4 trận giao hữu quốc tế tại Kyrgyzstan và Nga. ẢNH: ANH TRẦN

Tầm nhìn xa của Futsal Việt Nam

Mở đầu buổi họp báo tại Bishkek hôm 2-11, HLV Diego Giustozzi gửi lời cảm ơn đến nước chủ nhà Kyrgyzstan vì lời mời và sự đón tiếp dành cho đội tuyển futsal Việt Nam. Ông bày tỏ sự hào hứng khi có cơ hội đối đầu với một trong những đội tuyển mạnh của futsal châu Á.

Theo HLV Diego Giustozzi, sau 10 ngày tập luyện tại TPHCM, điều ông mong đợi nhất ở chuyến tập huấn, thi đấu tại Kyrgyzstan và Nga là các học trò được trải nghiệm những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao.

HLV Diego Giustozzi chia sẻ: “Với chúng tôi, công tác chuẩn bị là điều quan trọng nhất. Tôi không quá quan tâm đến thứ hạng hay đặt mục tiêu hàng đầu là phải giành chiến thắng. Điều tôi mong muốn là các cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Đội tuyển futsal Việt Nam hiện có độ tuổi trung bình khoảng 23, vì vậy những trận đấu như thế này rất quan trọng đối với sự phát triển của họ”.

Kyrgyzstan là đội tuyển có trình độ cao, nằm trong nhóm 8-10 đội mạnh nhất châu Á. HLV Diego Giustozzi chia sẻ cũng nhắc lại việc đại diện đến từ Trung Á từng tiến rất gần đến tấm vé tham dự Futsal World Cup 2024. Bên cạnh đó, việc Kyrgyzstan được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà, càng khiến 2 trận giao hữu vào ngày 3-11 và 5-11 trở thành thử thách có giá trị đối với đội tuyển futsal Việt Nam.

HLV Diego Giustozzi tiếp lời: “Hai trận đấu với Kyrgyzstan chỉ là một phần trong kế hoạch chuẩn bị dài hạn của đội tuyển futsal Việt Nam. Phía trước chúng tôi còn nhiều mục tiêu quan trọng, bao gồm Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG), vòng loại Giải futsal châu Á tiếp theo và xa hơn là chiến dịch vòng loại Futsal World Cup. Toàn đội cần được thi đấu những trận chất lượng và có tính cạnh tranh cao. Tôi tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Dù họ còn trẻ, nhưng họ đã đạt được những kết quả rất tốt trong năm vừa qua”.

HLV Diego Giustozzi chia sẻ ở buổi họp báo tại Bishkek hôm 2-11. ẢNH: ANH TRẦN

Muốn futsal Việt Nam có tư duy chiến thắng

Đề cập đến quá trình làm việc tại Việt Nam, HLV Diego Giustozzi cho biết bản thân đã có nhiều thay đổi và trưởng thành hơn khi trải nghiệm những môi trường bóng đá khác nhau.

Từng làm việc tại Argentina, sau đó chuyển sang Tây Ban Nha với CLB ElPozo Murcia và hiện tại là đội tuyển futsal Việt Nam, nhà cầm quân này cho rằng mỗi quốc gia đều có nền văn hóa, tư duy và cách tiếp cận bóng đá riêng biệt.

Sau khoảng 4 năm gắn bó với futsal Việt Nam, HLV Diego Giustozzi cảm thấy mình đã hiểu các học trò cũng như đội tuyển quốc gia. Ông nhận định: “Ở châu Á có khoảng 5-7 đội tuyển thực sự rất mạnh, nhưng tôi nghĩ Việt Nam đang tiến gần đến họ. Tôi cần tìm ra chìa khóa để giúp các cầu thủ tin rằng họ có thể chiến thắng. Điều đó không dễ dàng bởi các đối thủ đều rất mạnh, nhưng chúng tôi có chất lượng cầu thủ và nền tảng chuyên môn tốt”.

Theo HLV Diego Giustozzi, đội tuyển futsal Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể về mặt chiến thuật. Khả năng tổ chức lối chơi tập thể đang vận hành tốt, trong khi năng lực xử lý chiến thuật cá nhân của các cầu thủ cũng được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, yếu tố mà toàn đội cần tiếp tục hoàn thiện chính là bản lĩnh và tâm lý thi đấu. Nhà cầm quân người Argentina đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy chiến thắng.

HLV Diego Giustozzi khẳng định: “Tôi muốn đưa tinh thần chiến thắng vào tư duy của các cầu thủ Việt Nam. Họ cần tin rằng mình có thể đánh bại những đối thủ mạnh. Đó là điều rất quan trọng nếu chúng tôi muốn vươn lên đẳng cấp cao hơn”.

HỮU THÀNH