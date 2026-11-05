Đến lúc futsal Việt Nam cần áp dụng công nghệ VS

Từ đề xuất của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, việc ứng dụng công nghệ VS (Video Support) đang được đặt ra như một yêu cầu cần thiết, nhằm hạn chế sai sót trong công tác trọng tài, bảo đảm tính công bằng và nâng cao chất lượng các giải futsal trong nước.

Ban Tổ chức các Giải futsal quốc gia gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành trong năm 2026. ẢNH: PHÚ HUÂN

Sáng 5-11, tại TPHCM, VFF phối hợp cùng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các Giải futsal quốc gia 2026, đồng thời triển khai phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2027. Đại diện VFF tham dự sự kiện có ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF...

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là đề xuất nghiên cứu đưa công nghệ VS vào hệ thống giải futsal trong nước. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong bối cảnh các giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, được truyền hình trực tiếp rộng rãi và nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, việc làm quen với VS ngay từ các giải quốc nội cũng giúp cầu thủ futsal Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn khi thi đấu ở sân chơi quốc tế, hướng đến mục tiêu giành vé dự Futsal World Cup 2028.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Các giải futsal quốc gia hiện nay đều được truyền hình trực tiếp và thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo khán giả. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, tôi cho rằng chúng ta cần nghiên cứu, xem xét việc ứng dụng công nghệ VS vào công tác tổ chức và điều hành các trận đấu”.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, trọng tài dù có chuyên môn và kinh nghiệm vẫn khó tránh khỏi những áp lực trong quá trình điều hành trận đấu. Vì vậy, sự hỗ trợ của công nghệ không chỉ giúp xem xét những tình huống phức tạp mà còn góp phần giảm tải áp lực, chia sẻ trách nhiệm với đội ngũ cầm còi.

Thực tế, VS đã được áp dụng tại một số giải futsal châu Á, trong đó có các giải đấu do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Trên cơ sở đó, Chủ tịch VFF đề nghị Ban tổ chức phối hợp chặt chẽ với Ban Trọng tài VFF, đồng thời tranh thủ sự tư vấn, hỗ trợ từ AFC để xây dựng quy trình và từng bước đưa công nghệ này vào các giải futsal Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Với cương vị Trưởng Ban Thi đấu AFC, tôi sẽ có những đề xuất, hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết để việc ứng dụng VS phù hợp với điều kiện thực tế của bóng đá trong nước. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, trong đó đội bóng đăng quang phải thực sự xứng đáng với thành tích đạt được”.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. ẢNH: PHÚ HUÂN

Bên cạnh định hướng đổi mới công tác điều hành, hội nghị cũng nhìn lại mùa giải 2026 với dấu ấn nổi bật của Thái Sơn Bắc. Đại diện futsal Hà Nội đã thâu tóm cả hai danh hiệu VĐQG và Cúp quốc gia. Đáng chú ý, chức vô địch VĐQG là lần thứ 2 trong lịch sử đội bóng này đăng quang, sau lần đầu vào năm 2010, khép lại 16 năm chờ đợi.

Mùa giải vừa qua cũng chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt từ những đội bóng giàu truyền thống và có thực lực như Thái Sơn Nam TPHCM hay Sahako FC, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của sân chơi futsal quốc nội.

Năm 2026 đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm VOV đồng hành cùng VFF trong công tác tổ chức hệ thống các giải futsal quốc gia. Bước sang năm 2027, hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thiện công tác điều hành, trọng tài, truyền thông và tổ chức thi đấu. Trong đó, nghiên cứu, triển khai công nghệ VS được xác định là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa futsal Việt Nam.

Theo kế hoạch dự kiến, Giải futsal VĐQG 2027 sẽ diễn ra từ ngày 20-2 đến 20-6, trong khi Cúp quốc gia được tổ chức từ ngày 28-7 đến 8-8. Ngoài ra, Thái Sơn Bắc sẽ đại diện futsal Việt Nam tham dự Cúp các CLB châu Á vào cuối năm 2027.

HỮU THÀNH