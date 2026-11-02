Giám sát chặt chẽ trọng tài karate tại Đại hội

Công tác điều hành của các trọng tài môn karate Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ thực hiện đảm bảo khách quan và đúng chuyên môn theo quy định.

Trọng tài karate được tập huấn chuyên môn kỹ lưỡng trước khi làm nhiệm vụ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Môn karate sẽ là môn tiếp theo tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chuẩn bị tranh tài đầy đủ nội dung chính thức từ ngày 4-11. Năm nay, 50 trọng tài karate quốc gia được Ban tổ chức giao nhiệm vụ điều hành xuyên suốt thời gian thi đấu. Ngày 2-11, các trọng tài được tập huấn tại TPHCM, cập nhật luật thi đấu và nắm bắt đầy đủ quy định tổ chức theo Điều lệ.

Môn karate có 25 bộ huy chương, cùng số lượng 390 VĐV từ 28 đơn vị đăng ký thi đấu. Vì thế, việc điều hành của trọng tài từng nội dung được ban chuyên môn giám sát chặt chẽ, đảm bảo công bằng, khách quan chấm điểm thi đấu.

Địa điểm tổ chức môn karate tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận, đường Huỳnh Tấn Phát (TPHCM) đã được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất. Hệ thống thảm đấu được lắp đặt theo tiêu chuẩn quy định, trên sàn đấu đặt máy quay camera hỗ trợ trọng tài điều hành.

Ngày 3-11, các đội dự phiên họp kỹ thuật bốc thăm chuyên môn đồng thời xác định danh sách VĐV chính thức thi đấu.

Tại Đại hội năm nay, nội dung kata (biểu diễn) tổ chức thi đấu cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội hỗn hợp nam nữ. Đối với kumite (đối kháng), các võ sĩ nam thi đấu 9 hạng cân từ 50kg đến trên 84kg. Các võ sĩ nữ tranh tài ở 7 hạng cân từ 44kg đến trên 68kg.

Đối với kumite đồng đội, Ban tổ chức sẽ đưa vào thi đấu nhóm 1 nam (giới hạn từ hạng cân 50kg tới không quá 67kg); nhóm 2 nam (từ hạng cân trên 67kg trở lên). Các đội sẽ đăng ký từ 3 tới 7 võ sĩ trong đội hình.

Kumite đồng đội nữ nhóm 1 (từ hạng cân 44kg tới không quá 55kg); nhóm 2 (từ hạng cân trên 55kg trở lên). Các đội được đăng ký từ 2 tới 4 võ sĩ trong đội hình.

MINH CHIẾN