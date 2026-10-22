Các môn khác

Tái xuất đấu trường thế giới, karate Việt Nam chờ đột phá

SGGPO

Đội tuyển karate Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tranh tài chuyên môn đỉnh cao trước nhiều đội hàng đầu quốc tế tại giải vô địch đồng đội thế giới 2026.

Võ sĩ kumite nữ Việt Nam sẽ nỗ lực giành kết quả cao nhất tại giải vô địch đồng đội thế giới 2026. Ảnh: MINH CHIẾN
Võ sĩ kumite nữ Việt Nam sẽ nỗ lực giành kết quả cao nhất tại giải vô địch đồng đội thế giới 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Giải vô địch karate đồng đội thế giới 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 22-11 tại Hàng Châu (Trung Quốc), với 4 nội dung gồm kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng) đồng đội nam, nữ.

Ở nội dung kumite đồng đội nữ, 20 đội tuyển giành quyền tham dự được chia thành 4 bảng. Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Tây Ban Nha, Pháp, Venezuela và Indonesia. Bảng B gồm Mỹ, Australia, Trung Quốc, Croatia, Tunisia; bảng C có Italy, Ai Cập, Chile, Iran, Áo; trong khi Nhật Bản, Mexico, Đức, Algeria và Azerbaijan góp mặt ở bảng D.

Karate Việt Nam giành 2 suất dự giải thế giới nhờ thành tích tại giải vô địch châu Á 2026. Trong đó, đội kata nam gồm Giang Việt Anh, Lê Nguyễn Thái Hưng, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang và đội kumite nữ gồm Đinh Thị Hương, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Diệu Ly, Nguyễn Thị Thu đều giành HCĐ.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá lực lượng và khả năng cạnh tranh huy chương, ban huấn luyện quyết định chỉ đăng ký thi đấu nội dung kumite đồng đội nữ.

Đây là lần thứ hai karate Việt Nam góp mặt tại giải vô địch đồng đội thế giới. Ở kỳ giải năm 2024 tại Tây Ban Nha, đội kumite nữ đã tham dự nhưng chưa giành được huy chương.

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MINH CHIẾN

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