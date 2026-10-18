Trần Thị Cẩm Tú giành HCB karate trẻ thế giới 2026

Võ sĩ Trần Thị Cẩm Tú xuất sắc giành HCB hạng cân 59kg nữ tại Giải karate vô địch trẻ, U21 thế giới 2026 đang diễn ra ở Ba Lan, mang về tấm huy chương đầu tiên cho đội tuyển karate trẻ Việt Nam.

Võ sĩ Trần Thị Cẩm Tú đã thi đấu chung kết và có tấm HCB. Ảnh: WKF

Trong trận chung kết diễn ra khuya 17-10 (giờ Việt Nam), Trần Thị Cẩm Tú đối đầu võ sĩ Scarfone Morgane (Pháp). Dù nỗ lực tìm cơ hội ghi điểm, đại diện Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước khả năng giữ khoảng cách và những đòn tấn công hiệu quả của đối thủ, qua đó chấp nhận thất bại 0-6.

Trước đó, Cẩm Tú vượt qua Rave Rendon Maria Jose (Colombia) ở bán kết, trong khi Scarfone Morgane đánh bại Hajiyeva Fatma (Azerbaijan) để giành quyền tranh HCV.

Ở hạng cân quy tụ 57 võ sĩ, Cẩm Tú lần lượt đánh bại các đối thủ đến từ Bỉ, Đài Bắc Trung Hoa, Thụy Sĩ, Montenegro và Colombia trước khi dừng bước ở chung kết. Thành tích này được ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam đánh giá cao.

Năm 2025, Cẩm Tú từng giành HCV hạng cân 59kg nữ tại Giải vô địch trẻ, U21 châu Á ở Trung Quốc. Tấm HCB tại Ba Lan đánh dấu lần đầu cô giành huy chương ở đấu trường thế giới.

Giải năm nay có 9 võ sĩ Việt Nam tham dự, trong đó đáng chú ý là Nguyễn Thị Diệu Ly và Bùi Ngọc Nhi, hai gương mặt từng giành huy chương tại ASIAD 19.

MINH CHIẾN