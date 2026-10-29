Gần 400 võ sĩ karate hội tụ, đua tranh 25 bộ huy chương

Các võ sĩ karate hàng đầu cả nước ở hai nội dung kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng) sẽ góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, khởi tranh vào đầu tháng 11 tại TP.HCM.

VĐV karate cả nước sẵn sàng nhập cuộc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức tại TPHCM. Ảnh: MINH CHIẾN

Đánh giá về chuyên môn, ông Vũ Sơn Hà, phụ trách bộ môn karate (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị, các võ sĩ sẽ tạo nên những trận đấu quyết liệt trong cuộc đua giành huy chương.

Năm nay, môn karate quy tụ 390 vận động viên đến từ 28 đơn vị trên cả nước.

4 năm trước, đội karate Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng toàn đoàn với thành tích 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Theo đánh giá của giới chuyên môn, các võ sĩ Hà Nội vẫn duy trì được lợi thế và có cơ hội bảo vệ vị trí dẫn đầu tại kỳ Đại hội năm nay.

Tuy nhiên, đội karate chủ nhà TP.HCM cùng các đơn vị như Công an Nhân dân, Quân đội, Ninh Bình và Hà Tĩnh đều sở hữu nhiều vận động viên có trình độ chuyên môn cao. Vì vậy, cuộc cạnh tranh thành tích được dự báo sẽ diễn ra quyết liệt và không thiếu những bất ngờ.

Tại Đại hội năm nay, trường hợp vắng mặt đáng chú ý duy nhất là võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm của Hà Tĩnh do đang điều trị sau phẫu thuật chấn thương.

Nhóm tuyển thủ vừa tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang, Nguyễn Thị Diệu Ly, Chu Văn Đức và Khuất Hải Nam, sẽ tiếp tục góp mặt tại Đại hội.

Bên cạnh đó, nhiều gương mặt nổi bật của karate Việt Nam cũng được các đơn vị chủ quản đăng ký thi đấu tại TP.HCM, gồm Đinh Thị Hương, Đỗ Duy Khánh, Dương Quang Báo, Trần Lập Trung Hiếu, Vương Thị Thuyết, Phạm Thị Đào, Nguyễn Thị Phương, Võ Văn Hiền, Nguyễn Thanh Trường, Nguyễn Thị Thu, Đỗ Thành Nhân, Trần Lê Tấn Đạt và Đặng Hồng Sơn.

Địa điểm tổ chức môn karate tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận, đường Huỳnh Tấn Phát, TP.HCM, đã được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất. Hệ thống thảm đấu cũng được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn quy định, sẵn sàng phục vụ các cuộc tranh tài.

Tại Đại hội năm nay, môn karate có tổng cộng 25 bộ huy chương. Ở nội dung kata, các võ sĩ tranh tài ở năm nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội hỗn hợp nam nữ.

Ở nội dung kumite (đối kháng), các võ sĩ nam thi đấu ở chín hạng cân: 50kg, 55kg, 60kg, 67kg, 71kg, 75kg, 80kg, 84kg và trên 84kg. Các võ sĩ nữ tranh tài ở bảy hạng cân: 44kg, 47kg, 50kg, 55kg, 61kg, 68kg và trên 68kg.

Các tuyển thủ hàng đầu Việt Nam sẽ tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Đối với kumite đồng đội, Ban tổ chức sẽ đưa vào thi đấu kumite đồng đội nam nhóm 1 (giới hạn từ hạng cân 50kg tới không quá 67kg); kumite đồng đội nam nhóm 2 (từ hạng cân trên 67kg trở lên). Các đội sẽ đăng ký từ 3 tới 7 võ sĩ trong đội hình.

Kumite đồng đội nữ nhóm 1 (từ hạng cân 44kg tới không quá 55kg); kumite đồng đội nữ nhóm 2 (từ hạng cân trên 55kg trở lên). Các đội được đăng ký từ 2 tới 4 võ sĩ trong đội hình.

Môn karate Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 1 đến 8-11. Ngày 3-11 Ban tổ chức họp, bốc thăm chuyên môn. Các nội dung sẽ thi đấu chính thức từ ngày 4.

MINH CHIẾN