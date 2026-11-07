Cuộc tranh tài quyết liệt từ võ sĩ kickboxing hàng đầu cả nước

Kickboxing là môn tiếp theo thi đấu trong chương trình chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 và được chờ đợi nhiều màn so tài hấp dẫn.

Các võ sĩ kickboxing hàng đầu sẽ tranh tài tại Đại hội. Ảnh: KICKBOXINGRANKING

Theo danh sách đăng ký, có nhiều gương mặt hàng đầu cả nước của kickboxing Việt Nam đều tham dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Giải ghi nhận 324 HLV, VĐV từ 28 đơn vị cả nước góp mặt.

Tại Đại hội năm nay, chủ nhà TPHCM đăng ký đông đảo nhất với 23 VĐV (16 nam, 7 nữ), được đánh giá có nhiều cơ hội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Các đơn vị như Hà Nội (12 VĐV), Cần Thơ (19), Quân đội (17), Đồng Tháp (12), Đắk Lắk (12), Đồng Nai (12)… cũng mang đến lực lượng mạnh nhất.

Người hâm mộ kickboxing sẽ theo dõi nhiều võ sĩ hàng đầu Việt Nam thượng đài như Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hà, Lê Duy Sỏi, Nguyễn Đình Minh Khuê (TPHCM), Kiều Huy Quân, Nguyễn Sĩ Thắng, Nguyễn Quang Huy, Bùi Hải Linh, Triệu Thị Phương Thùy, Nguyễn Thị Chiều (Hà Nội), Nguyễn Văn Nhân (Đồng Nai), Dương Danh Hoạt (Bắc Ninh), Bùi Duy Chí Thành, nguyễn Thị Mai (Nghệ An), Trương Ngô Gia Huy, Huỳnh Quang Thiều (Quân đội), Võ Thị Trinh (Đà Nẵng)…

Đại hội đưa vào tranh 23 bộ huy chương môn kickboxing ở 2 thể thức thi đấu chính gồm lowkick (12 hạng cân), fullcontact (11 hạng cân) dành cho nam và nữ. Các trận đấu đối kháng theo hình thức loại trực tiếp (knock-out), mỗi trận thi đấu diễn ra trong 3 hiệp (mỗi hiệp 3 phút, nghỉ giữa hiệp 1 phút) theo Luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn kickboxing châu Á (WAKO ASIA).

Theo quy định, mỗi VĐV của 1 đơn vị chỉ được đăng ký tham gia 1 nội dung môn kickboxing tại Đại hội.

4 năm trước, môn kickboxing Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 diễn ra 22 nội dung và đơn vị Hà Nội đã dẫn đầu với tổng thành tích 4 HCV, 1 HCĐ. Năm nay, giải diễn ra từ ngày 7 tới 14-11. Chung kết tất cả 23 nội dung tổ chức vào ngày 14-11 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao phường Bình Phước (Đồng Nai).

MINH CHIẾN