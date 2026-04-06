52 võ sĩ kickboxing Việt Nam tham dự Cúp thế giới 2026

Đội hình kickboxing Việt Nam góp mặt 52 võ sĩ tại các nội dung tại Cúp thế giới 2026 được tổ chức ở Thái Lan.

Đội kickboxing Việt Nam đặt mục tiêu giành thành tích cao tại World Cup 2026 nhưng từng có thành tích ở năm ngoái. Ảnh: WAKO

Đội hình kickboxing Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan góp mặt Cúp thế giới 2026 (World Cup 2026). Chương trình tranh tài chính thức diễn ra từ ngày 7-4 tới 12-4. Đây là lần thứ 2, World Cup của môn kickboxing được Liên đoàn kickboxing thế giới tổ chức.

Trong lần tham dự này, Việt Nam đăng ký 52 võ sĩ. Kickboxing TPHCM góp mặt 1 tuyển thủ là gương mặt Bùi Thị Yến Nhi. Đây là 1 trong những võ sĩ hàng đầu của kickboxing Việt Nam đã giành được nhiều kết quả quốc tế.

Ngoài Bùi Thị Yến Nhi, đội kickboxing Việt Nam tới Thái Lan còn có nhiều thành viên khác như Bùi Duy Chí Thành, Vũ Thế Anh, Triệu Thị Phương Thủy, Nguyễn Trần Bảo Trâm, Sa Thị Ngọc Khuê, Phùng Thị Hồng Thắm, Hà Thế Anh, Võ Minh Triết, Nguyễn Minh Hiếu, Huỳnh Quang Thiều, Nguyễn Thị Yến Nhi, Dương Tuấn Kiệt, Võ Thị Kim Duyên… Năm ngoái, Võ Thị Kim Duyên là võ sĩ đã giành được tấm HCV quan trọng tại Cúp kickboxing thế giới 2025 ở nội dung 48kg full contact nữ. Cô tiếp tục được kỳ vọng sẽ đạt kết quả cao tại Cúp thế giới năm nay.

Giải đấu năm nay tiếp tục tranh tài nhiều nội dung theo các nhóm tuổi. Trong đó, với hệ vô địch, VĐV sẽ được tranh tài các hạng cân đối với full contact, low kick, K1 style, point fighting, light contact, kick light…

Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển kickboxing Việt Nam đã giành được 4 tấm huy chương. Trong đó, võ sĩ Hoàng Thị Thùy Giang và Nguyễn Quang Huy giành HCV trong khi Nguyễn Đình Minh Khuê có HCB còn Dương Danh Hoạt giành HCĐ.

MINH CHIẾN