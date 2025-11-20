20 võ sĩ kickboxing Việt Nam sẽ tranh tài ở giải vô địch thế giới 2025

20 võ sĩ đã được ban huấn luyện đội tuyển kickboxing Việt Nam đăng ký góp mặt giải vô địch thế giới 2025 để tranh những tấm huy chương cao nhất.

Võ sĩ kickboxing Việt Nam sẽ có mặt tại UAE tranh tài giải vô địch thế giới 2025 để tìm thành tích cao nhất. Ảnh: KICKBOXINGRANKING

Đội tuyển kickboxing Việt Nam cử 20 võ sĩ tham dự giải vô địch thế giới 2025 tổ chức tại UAE từ ngày 21-11 tới 30-11.

Chủ tịch Liên đoàn kickboxing Việt Nam – ông Vũ Đức Thịnh bày tỏ: “Giải vô địch thế giới 2025 quy tụ nhiều võ sĩ hàng đầu thế giới nên các tuyển thủ tham dự hướng đến mục tiêu đạt kết quả tốt nhất. Đây cũng là cơ hội để võ sĩ kickboxing Việt Nam tích lũy thêm chuyên môn để hoàn thiện thêm bản thân”.

Theo danh sách đăng ký thi đấu lần này, một số võ sĩ có chuyên môn tốt sẽ sang UAE tranh tài như Lê Thanh Trí, Dương Thị Hồng Nhung, Phan Trọng Quý, Bùi Minh Khả Tú, Bùi Duy Chí Thành, Lê Thị Nhi, Phạm Đình Chiến, Võ Thị Ngọc Phượng, Trần Minh Hậu, Nguyễn Thị Ngọc Ngân, Nguyễn Tuấn Kiệt… Trong số này, võ sĩ Lê Thị Nhi từng giành HCV tại SEA Games 32-2023 ở nội dung light contact hạng cân 50kg nữ. Năm ngoái, Lê Thị Nhi từng giành HCV tại giải vô địch châu Á 2024. Do vậy, tuyển thủ này là 1 trong những gương mặt được chờ đợi giành kết quả cao nhất cho đội tuyển kickboxing Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025.

Năm nay, môn kickboxing có trong chương trình SEA Games 33-2025. Hiện tại, nhóm tuyển thủ trọng điểm của đội tuyển kickboxing Việt Nam đang tích cực chuẩn bị chuyên môn để tham dự Đại hội. Do thời điểm SEA Games 33-2025 cận kề nên họ không góp mặt ở giải vô địch thế giới 2025.

MINH CHIẾN