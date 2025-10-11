6 tuyển thủ của đội tuyển kickboxing Việt Nam dự Cúp thế giới 2025

Bùi Thị Yến Nhi là thành viên đội tuyển kickboxing Việt Nam đang thi đấu ở Uzbekistan. Ảnh: WAKO

Võ sĩ Bùi Thị Yến Nhi là một trong những gương mặt được đội tuyển kickboxing Việt Nam kỳ vọng giành thành tích cao tại Cúp thế giới 2025 (World Cup 2025) đang tranh tài ở Uzbekistan. Tuyển thủ của thể thao TPHCM đang là 1 trong những VĐV trọng điểm của đội tuyển kickboxing Việt Nam thời điểm hiện tại. Năm ngoái, Yến Nhi đã tham dự giải vô địch châu Á 2024 và giành HCV nội dung lowkick nữ hạng cân 48kg.

Tham dự giải, đội tuyển kickboxing Việt Nam còn có các võ sĩ Phùng thị Hồng Thắm, Lê Trần Hoàng Phong, Võ Thị Kim Duyên, Võ Minh Triết, Nguyễn Trung Dũng. “Chúng tôi rất hy vọng các võ sĩ sẽ có kết quả tốt đúng với sự chuẩn bị chuyên môn”, Chủ tịch Liên đoàn kickboxing Việt Nam – ông Vũ Đức Thịnh trao đổi.

Theo ban huấn luyện, một số tuyển thủ trong thành phần thi đấu Cúp thế giới 2025 sẽ được chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 cuối năm nay tại Thái Lan.

Cúp thế giới 2025 tại Uzbekistan kéo dài tới hết ngày 12-10. Giải đấu quy tụ các gương mặt hàng đầu của kickboxing trên toàn thế giới tham dự. Võ sĩ tham dự sẽ tranh tài các hạng cân theo từng nhóm tuổi quy định. Năm nay, giải vô địch thế giới sẽ tổ chức tại UAE từ ngày 21 tới 30- 11. Ban huấn luyện đội tuyển kickboxing Việt Nam sẽ tính toán lực lượng phù hợp đăng ký tham dự.

MINH CHIẾN