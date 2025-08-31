Đội tuyển TPHCM xếp hạng 3 nội dung nam giải vô địch kickboxing trẻ quốc gia 2025

Các võ sĩ đội tuyển TPHCM đã xuất sắc đứng hạng 3 chung cuộc nội dung nam tại giải vô địch kickboxing trẻ quốc gia 2025 vừa bế mạc tại Gia Lai.

Đội kickboxing trẻ TPHCM thi đấu giành thành tích ở Gia Lai lần này. Ảnh: KICKBOXINGTPHCM

Tại giải lần này, kickboxing TPHCM tham dự 3 đội để tranh tài các nội dung theo nhóm tuổi quy định đối với nam, nữ. Sau các trận chung kết cuối cùng vào ngày 31-8, đội tuyển TPHCM giành hạng 3 nội dung nam với thành tích 3 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ. Các võ sĩ Lương Gia Bảo (54kg, 13-14 tuổi nam), Nguyễn Trung Nguyên (52kg, 15-16 tuổi) và Lê hoàng Phú (63kg, 15-16 tuổi) là những người giành ngôi vô địch cho đội kickboxing TPHCM. Trong khi đó, đội TPHCM 2 giành 1 HCV, 1 HCĐ để đứng hạng 17, đội TPHCM 3 giành 3 HCB, 4 HCĐ đứng hạng 20.

Ở nội dung nam, đội Hà Nội dẫn đầu với thành tích 6 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Chủ nhà Gia Laigiành 4 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ để đứng hạng nhì.

Các đơn vị dẫn đầu nhận cờ lưu niệm. Ảnh: MINH MINH

Đối với nội dung nữ, đội TPHCM đã đứng hạng 8 với kết quả 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Tấm HCV duy nhất của đội do võ sĩ Trần Ngọc Huỳnh Nhi (48kg nữ) giành được tại trận chung kết nhóm tuổi 13-14 nữ. Ở trận chung kết, Huỳnh Nhi đã thắng Mộng Thị Kiều Trang (Thái Nguyên) thuyết phục để có HCV cho mình. Trong khi đó, đội TPHCM 3 (1 HCV, 3 HCĐ) đứng hạng 12 còn đội TPHCM 2 giành 1 HCĐ nên xếp hạng 29. Vô địch toàn đoàn nội dung nữ là đội Hà Nội với 9 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ. Đội Thái Nguyên giữ vị trí thứ 2 (2 hCV, 4 HCB, 4 HCĐ).

MINH CHIẾN