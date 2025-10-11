Đội tuyển kickboxing Việt Nam giành 1 HCV tại Cúp thế giới 2025

Võ sĩ của đội tuyển kickboxing Việt Nam giành 1 tấm HCV quan trọng tại Cúp thế giới 2025 (World Cup 2025) tổ chức ở Uzbekistan.

Võ sĩ Kim Duyên có thành tích tốt tại Cúp thế giới 2025. Ảnh: THANH LIÊM

Ngày 11-10, các võ sĩ đội tuyển kickboxing Việt Nam hoàn tất thi đấu các nội dung của mình tại Cúp thế giới 2025.

Ban huấn luyện đội tuyển chia sẻ về từ địa điểm thi đấu cho biết VĐV Việt Nam đã giành được 1 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ.

Tấm HCV của đội tuyển kickboxing Việt Nam thuộc về tuyển thủ Võ Thị Kim Duyên tại hạng 48kg fullcontact nữ. Cô đã thi đấu xuất sắc giành ngôi vô địch đầu tiên cho mình tại Cúp thế giới.

Nhà vô địch Kim Duyên nhận cúp chiến thắng. Ảnh: THANH LIÊM

Các tấm HCB là kết quả của Bùi Thị Yến Nhi (50kg lightcontact nữ), Nguyễn Trung Dũng (nội dung creative form with weapons) và Bùi Thị Yến Nhi (50kg kicklight nữ). HCĐ thuộc về võ sĩ Phùng Thị Hồng Thắm (65kg lightcontact nữ; 65kg kicklight nữ; 65kg point fighting nữ), Võ Minh Triết (48kg fullcontact nam) và Lê Trần Hoàng Phong (45kg fullcontact nam).

VĐV Việt Nam có kết quả quan trọng tại giải. Ảnh: THANH LIÊM

Theo ban huấn luyện, một số tuyển thủ tham dự Cúp thế giới 2025 sẽ được chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 vào tháng 12 tại Thái Lan. Cúp thế giới năm nay quy tụ các gương mặt hàng đầu của kickboxing trên toàn thế giới tham dự. Võ sĩ tham dự sẽ tranh tài các hạng cân theo từng nhóm tuổi quy định.

Năm nay, giải kickboxing vô địch thế giới sẽ tổ chức tại UAE từ ngày 21 tới 30- 11. Ban huấn luyện đội tuyển kickboxing Việt Nam sẽ tính toán lực lượng phù hợp đăng ký tham dự cuộc tranh tài thế giới.

MINH CHIẾN