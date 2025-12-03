Kickboxing Việt Nam sẽ thưởng “nóng” cho võ sĩ giành huy chương

Võ sĩ Triệu Thị Phương Thùy (ngoài cùng bên phải) là thành viên tham dự SEA Games 33-2025 môn kickboxing. Ảnh: MINH MINH

Thông tin từ Liên đoàn kickboxing Việt Nam cho biết ngày 3-12, mức thưởng “nóng” dành cho thành tích thi đấu SEA Games 33-2025 đã được xây dựng.

“Các khoản thưởng “nóng” là sự động viên tinh thần cho từng VĐV. Chúng tôi rất hy vọng các em thi đấu với quyết tâm cao nhất hướng đến đạt mục tiêu đề ra”, Chủ tịch Liên đoàn kickboxing Việt Nam – ông Vũ Đức Thịnh trao đổi.

Theo đó, mỗi tấm HCV sẽ được thưởng “nóng” 500 USD (tương đương hơn 13 triệu đồng) còn thành tích HCB sẽ được thưởng “nóng” 300 USD (hơn 7 triệu đồng) và mỗi tấm HCĐ sẽ có thưởng 200 USD (hơn 5 triệu đồng).

Đội tuyển kickboxing Việt Nam đã xác định danh sách võ sĩ chính thức tham dự SEA Games 33-2025 gồm Triệu Thị Phương Thùy, Hoàng Thị Thùy Giang, Bùi Thị Yến Nhi, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Đình Thái, Nguyễn Đình Minh Khuê, Hoàng Gia Đại, Dương Danh Hoạt. Mục tiêu của đội tuyển kickboxing Việt Nam là phấn đấu giành 1 HCV.

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, môn kickboxing đưa vào tranh tài 17 nội dung. Khép lại thi đấu, đội tuyển kickboxing Việt Nam đã giành được 4 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ. Với SEA Games 33-2025, chủ nhà Thái Lan chỉ tổ chức 8 nội dung. Vì vậy, ban huấn luyện đội tuyển kickboxing Việt Nam phải lựa chọn lực lượng phù hợp với hạng cân chính thức để đăng ký góp mặt. “Chúng tôi hiểu được sự khó khăn của kỳ SEA Games 33-2025. Vì vậy, các võ sĩ đã được trao suất tham dự Đại hội sẽ tập trung chuyên môn tối đa để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Các HLV đang tích cực chuẩn bị chuyên môn vào thời điểm cuối cùng trước khi sang Thái Lan để VĐV có thể trạng và tinh thần tốt nhất”, phụ trách bộ môn kickboxing (Cục TDTT Việt Nam) – ông Đàm Công Điền trao đổi.

Tinh thần là điều sẽ quyết định chiến thắng. Vì vậy, võ sĩ đội tuyển kickboxing ở từng điểm tập huấn tại Hà Nội và TPHCM đang được giữ sự ổn định để có điểm rơi phong độ tốt nhất.

Đội tuyển kickboxing Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 11-12. Ngay khi có mặt ở Thái Lan, các võ sĩ sẽ được làm quen với địa điểm thi đấu trước khi lên đài tranh tài chính thức.

MINH CHIẾN