Đa dạng mức thưởng "nóng" dành cho tuyển thủ đoạt huy chương SEA Games 33

Các đội tuyển thể thao quốc gia, đặc biệt là nhóm võ thuật, đang tích cực chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025 và trong đó nhiều Liên đoàn, Hiệp đã bắt đầu kêu gọi nguồn lực xã hội hóa có quỹ làm thưởng “nóng” dành cho thành tích thi đấu.

VĐV taekwondo Việt Nam sẽ được thưởng "nóng" cao nếu giành thành tích huy chương ở SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Liên đoàn taekwondo Việt Nam là 1 trong những Liên đoàn sớm công bố mức thưởng “nóng” dành cho VĐV nếu đạt thành tích cao tại SEA Games 33-2025. Ngay từ tháng 9, Liên đoàn taekwondo Việt Nam công bố VĐV sẽ nhận thưởng “nóng” đối với mỗi tấm HCV là 700 USD (hơn 18 triệu đồng) còn HLV được thưởng “nóng” 350 USD (hơn 9 triệu đồng). VĐV giành HCB và HCĐ sẽ được thưởng “nóng” các mức thương ứng là 500 USD và 300 USD trong khi HLV sẽ có thưởng “nóng” từng thành tích này lần lượt là 250 USD và 150 USD.

Trong trao đổi mới nhất, Chủ tịch Liên đoàn kickboxing Việt Nam – ông Vũ Đức Thịnh cho biết: “Chúng tôi có xây dựng kế hoạch thưởng “nóng” dành cho HLV, VĐV đạt được thành tích huy chương tại SEA Games 33-2025. Khoản thưởng trong nguồn lực kêu gọi xã hội hóa và là một phần động viên cho từng cá nhân đạt kết quả. Rất hy vọng, các VĐV sẽ làm tốt nhất về chuyên môn tại Đại hội lần này”. Ông Vũ Đức Thịnh không chia sẻ cụ thể các mức thưởng “nóng” được Liên đoàn kickboxing Việt Nam dự kiến xây dựng tuy nhiên Chủ tịch Liên đoàn kickboxing Việt Nam khẳng định chắc chắn mức thưởng sẽ có.

Cách đây 2 năm, Liên đoàn judo Việt Nam từng thưởng “nóng” đáng kể đối với những VĐV đã giành thành tích cao tại SEA Games 32-2023 tại Campuchia. Khi đó, mỗi thành tích HCV đã được nhận thưởng “nóng” 45 triệu đồng. Với kỳ SEA Games 33-2025, các HLV, VĐV đội tuyển judo Việt Nam kỳ vọng có thể tiếp tục được những mức thưởng “nóng” từ Liên đoàn judo Việt Nam để thêm động lực phấn đấu. Tổng thư ký Liên đoàn judo Việt Nam – ông Nguyễn Hữu An cho biết: “Đội tuyển judo Việt Nam đang tập luyện cao độ hướng tới SEA Games 33-2025. Chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu giành kết quả tốt nhất như sự chuẩn bị của mình”. Hiện lúc này Liên đoàn judo Việt Nam chưa tiết lộ về mức thưởng có thể dành cho võ sĩ thi đấu, đạt thành tích tại SEA Games 33-2025.

VĐV kickboxing sẽ có thưởng "nóng" nếu giành kết quả huy chương tại Thái Lan năm nay. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Liên đoàn quyền Anh (boxing) Việt Nam cũng có kế hoạch kêu gọi nguồn xã hội hóa để đủ nguồn lực thưởng “nóng” cho VĐV đạt thành tích SEA Games 33-2025. Theo tìm hiểu, nhà quản lý Liên đoàn quyền Anh Việt Nam sẽ tìm các phương án phù hợp nhất để động viên tinh thần VĐV nếu giành được thành tích huy chương ở Thái Lan năm nay.

Năm nay, lần đầu tiên thể thao Việt Nam có đội tuyển võ thuật tổng hợp tham dự SEA Games 33-2025. Chủ tịch Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) – ông Ngô Đức Quỳnh cho biết: “Lần đầu tiên đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 nên các bộ phận chuyên môn đang chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Liên đoàn xây dựng kế hoạch sẽ có khoản thưởng động viên tinh thần VĐV khi giành được thành tích huy chương. Tối thiểu, mỗi tấm HCV sẽ được thưởng "nóng" là 100 triệu đồng. VĐV đạt thành tích HCB và HCĐ cũng được thưởng "nóng". Nhưng tôi tin tưởng mức thưởng còn tăng hơn khi VĐV giành các thành tích huy chương và chúng tôi kêu gọi thêm nguồn xã hội hóa đồng hành”.

Các đội tuyển võ thuật như wushu, muay, pencak silat, karate Việt Nam chưa có Liên đoàn hay Hiệp hội thể thao quốc gia. Tuy nhiên, nhà quản lý đang nỗ lực huy động nguồn lực xã hội để động viên tinh thần các HLV, VĐV nếu làm tốt thành tích chuyên môn trên đấu trường SEA Games 33-2025.

Tại SEA Games 32, thể thao Việt Nam đã giành được 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ. Riêng các đội tuyển thể thao võ thuật đã mang về 52 HCV trong thành tích này qua những nội dung đã thi đấu.

Đội tuyển karate Việt Nam quyết tâm giành thành tích cao tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH MINH Thành viên đội tuyển karate Việt Nam đã được nhận trang phục thi đấu mới thi đấu SEA Games 33-2025 trong ngày 10-11 vừa qua. “Đây là sự động viên tinh thần rất lớn đối với các võ sĩ đội tuyển karate Việt Nam khi võ phục của Budo Nord sẽ trang bị cho các tuyển thủ quốc gia. Các tuyển thủ kumite (đối kháng) và kata (biểu diễn) của đội tuyển karate Việt Nam đang tập trung cao độ và trên hết tránh các chấn thương ở thời điểm quan trọng này, hướng đến SEA Games 33-2025. Đội tuyển dự kiến sẽ có 19 võ sĩ được cử sang Thái Lan tranh tài”, phụ trách bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) – ông Vũ Sơn Hà cho biết.

MINH CHIẾN