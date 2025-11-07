VĐV giành huy chương SEA Games 33 có cơ hội đoạt Cúp chiến thắng 2025

Cục TDTT Việt Nam thông tin về giải thưởng Cúp chiến thắng 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

“Chúng tôi đánh giá rất cao giải thưởng. Đây là giải thưởng ghi nhận những nỗ lực về thành tích của các HLV, VĐV thể thao Việt Nam và cả VĐV thể thao người khuyết tật trong 1 năm. Sự ghi nhận mang lại những giá trị tinh thần quan trọng cho tất cả cùng hướng tới giành thành tích cao nhất cho thể thao nước nhà”, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt chia sẻ trong buổi công bố giải thưởng Cúp chiến thắng 2025 của thể thao Việt Nam vào ngày 5-11.

Năm nay đáng chú ý, Ban tổ chức cho biết căn cứ vào thực tế chuyên môn, nhà tổ chức sẽ quyết định danh sách đề cử của các hạng mục và tiến hành bình chọn sau SEA Games 33-2025.

11 hạng mục của giải được được đưa bầu chọn gồm nam VĐV của năm, nữ VĐV của năm, VĐV trẻ của năm, HLV của năm, đội tuyển của năm, đồng đội của năm, VĐV được yêu mến nhất, VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất năm, hình ảnh-khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm, giải thưởng thành tựu trọn đời, chuyên gia nước ngoài của năm.

Như vậy, sau khi SEA Games 33-2025 kết thúc (ngày 20-12), danh sách các ứng viên được đề cử bầu chọn các hạng mục Cúp chiến thắng 2025 của thể thao Việt Nam mới được công bố. Tổng thưởng của Cúp chiến thắng 2025 là 750 triệu đồng. Trong đó, 3 hạng mục có thưởng cao nhất là 100 triệu đồng/giải gồm nam VĐV của năm, nữ VĐV của năm và đội tuyển của năm.

Trong buổi công bố giải thưởng Cúp chiến thắng 2025, VĐV thể thao người khuyết tật Phạm Tuấn Hưng của TPHCM đã được nhận phần thưởng 25 triệu đồng từ Ban tổ chức.

Cơ thủ Trần Quyết Chiến từng được giải thưởng nam VĐV của năm tại Cúp chiến thắng 2024. Ảnh: XUÂN HOÀNG

Năm 2024, cơ thủ Trần Quyết Chiến đã nhận giải nam VĐV của năm còn xạ thủ Trịnh Thu Vinh nhận giải nữ VĐV của năm. Tại ngày 5-11, Trịnh Thu Vinh chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ giây phút được khen thưởng giải thưởng này năm nay. Đây là phần thưởng có giá trị tinh thần rất lớn đối với tôi”.

MINH CHIẾN