Đoàn thể thao Việt Nam thưởng “nóng” 10 triệu đồng cho mỗi tấm HCV SEA Games 33

Các tuyển thủ tham dự SEA Games 33-2025 sẽ được các mức thưởng “nóng” của Đoàn thể thao Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có các mức thưởng "nóng" dành cho VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN
Theo tìm hiểu của SGGP và có sự trao đổi của đại diện Đoàn thể thao Việt Nam, mức thưởng “nóng” dành cho thành tích SEA Games 33-2025 đã được xác định.

Theo đó, mỗi tấm HCV sẽ được thưởng “nóng” 10 triệu đồng còn thành tích HCB sẽ nhận thưởng “nóng” 5 triệu đồng, HCĐ là 3 triệu đồng.

Ngoài ra, Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ có thêm các mức thưởng nếu VĐV đạt được những kết quả đột xuất hoặc phá kỷ lục quan trọng tại SEA Games 33-2025. Các mức thưởng “nóng” của Đoàn thể thao Việt Nam được xây dựng dựa trên sự kêu gọi các nguồn xã hội hóa đồng hành.

Đoàn thể thao Việt Nam đã được thành lập với 1.165 thành viên. Trong đó, số lượng VĐV của thể thao Việt Nam tham dự Đại hội lần này là 841. Tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 33-2025 tổ chức ngày 28-11, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh đã báo cáo trước lãnh đạo về công tác chuẩn bị chuyên môn và chỉ tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025 là giành từ 91 tới 110 HCV.

Thông lệ tại các kỳ SEA Games gần đây, ngành thể thao đều nỗ lực kêu gọi các nguồn xã hội hóa làm quỹ thưởng “nóng” cho VĐV ngay khi giành được kết quả huy chương trên sàn đấu. Thể thao Việt Nam dự báo các kết quả huy chương có thể đạt được, từ đó đưa ra mức thưởng “nóng” cụ thể theo số tiền có. Theo kế hoạch, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 7-12. Đại hội sẽ diễn ra chính thức từ ngày 9-12 tới 20-12.

