Chính thức thành lập Đoàn thể thao Việt Nam gồm 1.165 thành viên dự SEA Games 33

Ngành thể thao đã ban hành quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 sau nhiều chờ đợi.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 1.165 thành viên tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam đã được Cục TDTT Việt Nam phê duyệt ban hành vào tối muộn ngày 27-11 với tổng số thành viên là 1.165.

Ở kỳ SEA Games 33-2025, thể thao Việt Nam có 2 lực lượng sang Thái Lan tranh tài với nòng cốt là nhóm đội tuyển thể thao quốc gia đảm bảo thành tích huy chương và thực hiện bằng kinh phí của nhà nước gồm 952 thành viên.

Trưởng đoàn tham dự SEA Games 33-2025 là ông Nguyễn Hồng Minh (Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam) và 3 Phó đoàn là ông Lê Thanh Hà (Phó phòng thể thao thành tích cao, Cục TDTT Việt Nam), Nguyễn Ngọc Long (Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia) và Hoàng Quốc Vinh (Trưởng Phòng thể thao thành tích cao, Cục TDTT Việt Nam). Ở danh sách này, tổ y tế của Đoàn thể thao Việt Nam gồm có 19 thành viên (chưa kể các cán bộ y tế của 4 đội tuyển bóng đá).

Trong quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam, Cục TDTT giao nhiệm vụ: “Trưởng đoàn thể thao Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động của Đoàn; xây dựng nội quy, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và là người phát ngôn chính thức của Đoàn thể thao Việt Nam; báo cáo kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội theo quy định”. Trong khi đó, lực lượng tham dự SEA Games 33-2025 bằng kinh phí xã hội hóa có 213 thành viên.

Ông Nguyễn Hồng Minh là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thể thao Việt Nam hướng đến mục tiêu giành từ 80 tới 100 HCV tại SEA Games 33-2025.

Đoàn thể thao Việt Nam đã được thành lập tham dự SEA Games 33-2025 và thành viên tham gia tranh tài các môn gồm điền kinh TDDC, thể dục aerobic, taekwondo, xe đạp, karate, judo, đấu kiếm, wushu, pencak silat, muay, jujitsu, kickboxing, vật, boxing, triathlon, bơi, nhảy cầu, cử tạ, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, golf, bóng rổ, quần vợt, cầu mây, bi sắt, cờ, bắn súng, bắn cung, bóng ném, sailing, canoeing, rowing, thuyền truyền thống, bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal, trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ, bowling, MMA, bóng chày, leo núi thể thao, teqball, kéo co, thể thao điện tử, mô tô nước – jetski.

SEA Games 33-2025 sẽ tổ chức từ ngày 9-12 tới 20-12. Dự kiến, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường vào ngày 7-12. Một số đội tuyển thể thao quốc gia sang Thái Lan theo lịch thi đấu đã được ban hành.

Đây là lần đầu tiên, Cục TDTT ban hành Quyết định thành lập Đoàn thể thao tham dự SEA Games. Trước đây, Quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam do Bộ VH-TT-DL thực hiện. Ngày 28-11, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tổ chức Lễ xuất quân tại Hà Nội.

Một số đội tuyển thể thao Việt Nam có lực lượng tham dự SEA Games 33-2025 đông nhất là điền kinh, bóng ném, bóng đá, thể thao điện tử, kéo co, bóng chày, jujitsu, triathlon, bóng chuyền...

MINH CHIẾN