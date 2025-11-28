U22 Việt Nam “mở hàng” cho môn bóng đá SEA Games 33

Sau khi Ban Tổ chức SEA Games 33 sắp xếp lại địa điểm và lịch thi đấu, U22 Việt Nam trở thành đội tuyển chơi trận mở màn môn bóng đá tại đại hội.

U22 Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 33. ẢNH: TÂM HÀ

Theo lịch thi đấu mới nhất được cập nhật vào sáng 28-11, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào tại bảng B được tổ chức vào lúc 16 giờ ngày 3-12 trên sân Rajamangala (Bangkok).

Ban đầu, cặp đấu này diễn ra vào 18 giờ ngày 4-12 tại sân Tinsulanon (tỉnh Songkhla). Nhưng tỉnh Songkhla đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì bão lụt nên bảng B được dời lên sân Rajamangala.

Do sân Rajamangala còn đăng cai các trận đấu tại bảng A môn bóng đá nam cũng như lễ khai mạc SEA Games 33, nên để đảm bảo công tác bảo dưỡng mặt cỏ, Ban Tổ chức đã đôn trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào đá sớm hơn 1 ngày. Đồng nghĩa, thầy trò HLV Kim Sang-sik trở thành một trong những đội tuyển đầu tiên tranh tài tại SEA Games 33.

Ba tiếng sau trận U22 Việt Nam - U22 Lào, đến lượt đội chủ nhà U22 Thái Lan ra quân gặp U22 Timor Leste tại bảng A.

Lịch thi đấu chính thức môn bóng đá nam SEA Games 33

Trong khi đó, trận đấu còn lại của U22 Việt Nam tại bảng B gặp U22 Malaysia được đẩy lên đá sớm lúc 16 giờ ngày 11-12. Theo lịch ban đầu, thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp đối thủ lúc 18 giờ 30 cùng ngày.

Bên cạnh các trận đấu tại bảng A và bảng B, sân Rajamangala sẽ là nơi tổ chức các trận bán kết (ngày 15-12), trận tranh huy chương đồng và trận chung kết (cùng ngày 18-12).

U22 Việt Nam đang trong thời gian tập huấn tại phường Bà Rịa (TPHCM). Dự kiến sáng 1-12, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đáp chuyến bay sang Bangkok. Trước đó 1 ngày, đoàn tiền trạm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ có mặt tại Thái Lan để kiểm tra nơi ở cũng như sân tập cho toàn đội. Việc chỉ thi đấu trên duy nhất sân Rajamangala sẽ giúp U22 Việt Nam không phải vất vả di chuyển như các đội tại bảng C gồm U22 Indonesia, U22 Philippines và U22 Myanmar.

HỮU THÀNH