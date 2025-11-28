U22 Việt Nam thi đấu vòng bảng SEA Games 33 tại sân Rajamangala

Một ngày sau quyết định rút lui của U22 Campuchia cũng như hủy bỏ tổ chức bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Songkhla, Ban tổ chức SEA Games 33 đã công bố lịch thi đấu mới nhất.

U22 Việt Nam đá vòng bảng SEA Games 33 tại sân Rajamangala. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Theo đó, bảng B nơi có sự hiện diện của U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Lào được dời về tổ chức tại sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok). Đây cũng là địa điểm tổ chức lễ khai mạc SEA Games 33 và các trận đấu tại bảng A môn bóng đá nam.

Việc tổ chức tại sân Rajamangala mang đến nhiều thuận lợi cho U22 Việt Nam khi không phải bay nối chuyến từ Bangkok về Songkhla thêm hơn 1 tiếng. Đồng thời, sân Rajamangala được xem như nằm ở trung tâm thủ đô Thái Lan nên đầy đủ tiện nghi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong thời gian tranh tài tại sự kiện. Xa hơn, nếu toàn đội vượt qua vòng bảng thì không cần phải di chuyển chỗ ở vì sẽ tiếp tục thi đấu tại đây.

Tính hết ngày 27-11, lịch thi đấu vòng bảng của U22 Việt Nam vẫn chưa có gì thay đổi. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có trận ra quân gặp U22 Lào vào lúc 18 giờ 30 ngày 4-12, và đúng một tuần sau gặp U22 Malaysia cũng thời điểm 18 giờ 30.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết các trận đấu tại bảng B có thể thêm một lần nữa điều chỉnh lại lịch thi đấu. Theo tìm hiểu, trận đấu giữa U22 Việt Nam gặp U22 Lào có thể tổ chức vào lúc 16 giờ ngày 3-12. Trong khi đó, trận đấu giữa U22 Việt Nam với U22 Malaysia có ngày thi đấu không đổi nhưng lại dời lên đá sớm lúc 16 giờ.

Bên cạnh việc dời địa điểm tổ chức các trận đấu tại bảng B lên sân Rajamangala, Ban tổ chức SEA Games 33 đã điều chỉnh U22 Singapore từ bảng C lên bảng A, để tất cả các bảng đều có đủ 3 đội. Trước đó, bảng A sau khi U22 Campuchia rút lui chỉ còn 2 đội, còn bảng C có 4 đội.

Sau khi điều chỉnh, bảng A gồm U22 Thái Lan, U22 Timor-Leste và U22 Singapore. Trong khi bảng C gồm U22 Indonesia, U22 Myanmar và U22 Philippines.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra 3 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 1 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng vào vòng bán kết.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 khởi tranh từ ngày 3 đến 18-12.

HỮU THÀNH