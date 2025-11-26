U22 Campuchia rút lui, nguy cơ bốc thăm lại bóng đá nam SEA Games 33

Ủy ban Olympic Campuchia quyết định rút khỏi 8 môn thi đấu tại SEA Games 33, trong đó có 2 nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ.

Ủy ban Olympic Campuchia quyết định rút đội tuyển bóng đá nam U22 khỏi SEA Games 33. ẢNH: CFF

Theo kết quả bốc thăm ban đầu, U22 Campuchia nằm ở bảng A cùng U22 Thái Lan và U22 Timor Leste. Với việc U22 Campuchia rút lui, bảng đấu này chỉ còn 2 đội, trong khi bảng B giữ nguyên 3 đội, còn bảng C có 4 đội. Điều này kéo theo những khó khăn trong việc xác định đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để vào vòng bán kết.

Theo điều lệ, 3 đội đứng đầu mỗi bảng cùng một đội xếp nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng giành quyền đi tiếp.

Ban tổ chức SEA Games 33 sẽ họp lại với Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á về việc thay đổi cách thức tổ chức thi đấu môn bóng đá nam. Sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là bốc thăm lại, hoặc bốc một đội tại bảng C sang bảng A để 3 bảng đều có 3 đội. Nếu xảy ra trường hợp 2 thì khả năng đội thuộc hạng giống thấp nhất là U22 Singapore được chuyển sang bảng A.

Dù có điều chỉnh bảng đấu thế nào thì lịch thi đấu vòng bảng của bóng đá nam SEA Games 33 cũng phải xáo trộn.

Bóng đá nam SEA Games 33 đang trải qua nhiều biến động. Vào trưa cùng ngày, truyền thông Thái Lan xác nhận các môn thi đấu tại Songkhla, bao gồm bảng B của môn bóng đá nam, đều hủy tổ chức ở địa phương này vì lũ lụt. Bảng B có sự hiện diện của U22 Việt Nam có khả năng được tổ chức tại sân Rajamangala hoặc sân Thammasat.

Trong khi đó, bảng A của bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ không ảnh hưởng nhiều khi đội tuyển nữ Campuchia rút lui. Bảng này còn Thái Lan, Singapore và Indonesia. Trong khi bảng B có đầy đủ 4 đội. Thể thức thi đấu sẽ chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng bán kết.

Bên cạnh bóng đá, Ủy ban Olympic Campuchia trong cuộc họp vào chiều 26-11 với Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Ban tổ chức SEA Games 33 còn rút lui ở 7 môn khác gồm cầu mây, bi sắt, đấu vật, nhóm các môn võ judo, karate, pencak silat và wushu. Việc Campuchia rút lui ở 8 môn này vì bất khả kháng.

HỮU THÀNH