SEA Games 33: Hủy toàn bộ môn thi đấu tại Songkhla, U22 Việt Nam đá ở Bangkok

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại tỉnh Songkhla, Ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan đã hủy toàn bộ các môn thi đấu tổ chức tại địa phương này và dự kiến chuyển toàn bộ chương trình về thủ đô Bangkok.

Truyền thông Thái Lan xác nhận hủy toàn bộ các nội dung thi đấu tại Songkhla và chuyển về Bangkok

Quyết định được đưa ra sau khi Hội đồng SEA Games họp khẩn cùng đại diện các quốc gia tham dự, trong bối cảnh nhiều đoàn bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn, chất lượng cơ sở vật chất và nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau lũ tại Songkhla.

Ban đầu, Songkhla đăng cai tổ chức 10 môn với 109 bộ huy chương, trong đó có bảng B môn bóng đá nam trên sân Tinsulanon. Bảng đấu này quy tụ U22 Việt Nam, U22 Lào và U22 Malaysia thi đấu từ ngày 4 đến 11-12. Tuy nhiên, toàn bộ địa điểm thi đấu lẫn giao thông đã bị ảnh hưởng nặng sau đợt lũ lớn, khiến điều kiện tổ chức không thể đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo phương án của Ban tổ chức, bảng đấu của U22 Việt Nam sẽ được chuyển về Bangkok, nhiều khả năng diễn ra trên sân Rajamangala hoặc sân Thammasat (Rangsit). Đây đều là những sân có cơ sở vật chất tốt, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức các trận đấu của môn bóng đá nam. Địa điểm tổ chức cụ thể của bảng B môn bóng đá nam cũng như các môn khác sẽ được chốt sau cuộc họp vào ngày mai (27-11).

Việc hủy tổ chức tại Songkhla cũng đặt ra thách thức lớn đối với Thái Lan trong vai trò chủ nhà. Các đoàn thể thao tham dự đã đặt lịch di chuyển và lưu trú tại Songkhla, do đó công tác hỗ trợ, điều chỉnh và đền bù chi phí sẽ được nước chủ nhà tiếp tục bàn thảo trong những ngày tới.

U22 Việt Nam có lần thứ 2 trong ba tuần bị đổi địa điểm thi đấu. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 chỉ trong ba tuần U22 Việt Nam bị thay đổi địa điểm thi đấu. Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik được thông báo thi đấu tại Chiang Mai, nhưng kế hoạch này bị điều chỉnh và chuyển xuống Songkhla. Việc tiếp tục dời về Bangkok khiến công tác chuẩn bị của toàn đội tuyển chịu thêm nhiều xáo trộn, đặc biệt trong việc sắp xếp hậu cần và làm quen mặt sân mới.

Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động triển khai phương án ứng phó. Đoàn tiền trạm của VFF sẽ có mặt tại Bangkok vào ngày 30-11 để kiểm tra điều kiện nơi ở, sân tập, sân thi đấu và những yêu cầu liên quan, nhằm bảo đảm U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ bay từ TPHCM sang Bangkok vào sáng 1-12.

Còn lịch thi đấu của U22 Việt Nam không có gì thay đổi với trận mở màn gặp U22 Lào vào ngày 4-12 và gặp U22 Malaysia ngày 11-12.

HỮU THÀNH