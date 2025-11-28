Lịch thi đấu chính thức sau Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 33

Ban tổ chức SEA Games 33-2025 đã công bố lịch thi đấu chính thức toàn Đại hội sau khi tổng hợp lại từ Hội nghị vừa diễn ra.

Ban tổ chức Thái Lan đã thông báo lịch thi đấu chính thức dành cho SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Hội nghị khẳng định SEA Games 33-2025 được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) với sự tham gia của đại diện 11 quốc gia trong khu vực. Các nội dung được thảo luận kỹ càng về công tác tổ chức, đăng ký thi đấu cũng như xác định các địa điểm tranh tài cuối cùng của từng môn thể thao.

SEA Games 33-2025 sẽ diễn ra 579 nội dung của 50 môn thể thao chính thức và 1 môn đặc biệt (MMA). Ngoài ra, Đại hội có 12 nội dung của 3 môn, phân môn ở nhóm trình diễn gồm thể thao hàng không, ném đĩa và kéo co.

Hai địa điểm tổ chức chính các nội dung thi đấu được xác định là Bangkok và Chonburi (Thái Lan). Tới khuya ngày 27-11, các cuộc họp của Hội nghị khẳng định mới khép lại để có những thống nhất.

Môn bóng đá nam và polo sẽ thi đấu sớm nhất, bắt đầu ngày 3-12. Các môn có chương trình thi đấu ngắn nhất là MMA (2 ngày), thể dục nghệ thuật (2 ngày), kéo co (1 ngày), trượt băng nghệ thuật (2 ngày), trượt băng tốc độ (2 ngày), bóng bầu dục (2 ngày)…

Với lịch thi đấu được cập nhật mới nhất, các môn ở SEA Games 33-2025 được diễn ra dài ngày nhất gồm polo (17 ngày), bóng đá nam (16 ngày), bóng đá nữ (14 ngày), bóng ném (10 ngày), hockey trên băng (10 ngày), cầu mây (12 ngày), quần vợt (10 ngày), cricket (11 ngày), quyền Anh (10 ngày), cờ (10 ngày).

Theo lịch của Ban tổ chức, môn cầu mây có thay đổi đáng kể khi khai mạc ngày 9-12 nhưng không có nội dung tranh huy chương ở ngày đầu tiên. Vào ngày 10-12, môn đấu này mới tranh 4 huy chương (trong đó có 2 nội dung hoop, chinlone). Môn cầu mây sẽ có 2 nội dung thi đấu tranh huy chương vào ngày cuối cùng SEA Games 33-2025, 20-12. Đây cũng là 2 nội dung duy nhất thi đấu vào ngày 20-12.

MINH CHIẾN