Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự SEA Games 33 vào ngày 28-11

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ lựa chọn VĐV trao nhiệm vụ cầm cờ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cục TDTT Việt Nam đã xây dựng kế hoạch báo cáo Bộ VH-TT-DL về chương trình Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 vào ngày 28-11 sắp tới.

Công tác chuẩn bị cho Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam đang được triển khai khẩn trương. Trong đó, kịch bản của Lễ xuất quân cũng như các nội dung thực hiện trong Lễ xuất quân được báo cáo tới cấp quản lý trước khi phê duyệt thực hiện. Kịch bản chương trình được điều chỉnh chi tiết, tập trung nhấn mạnh giá trị truyền thống, tinh thần thể thao và ý chí quyết tâm của HLV, VĐV sẵn sàng tham gia tranh tài mang vinh quang về cho tổ quốc.

Dự kiến, các HLV, VĐV nhận trọng trách tham dự SEA Games 33-2025 của thể thao Việt Nam sẽ góp mặt trong Lễ xuất quân quan trọng này.

Cục TDTT Việt Nam và cán bộ thành viên chuẩn bị của Đoàn thể thao Việt Nam cũng lên các phương án lựa chọn VĐV sẽ đại diện cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 33-2025. Theo tìm hiểu, gương mặt cầm cờ chưa được quyết định nhưng sẽ được lựa chọn kỹ lưỡng và có thể quyết định chính thức khi Đoàn thể thao Việt Nam sang Thái Lan. Bởi lẽ, việc lựa chọn còn phụ thuộc vào lịch thi đấu của các VĐV được lựa chọn trao nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Cách đây 2 năm, người cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 32-2023 ở Campuchia là tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng. Kết thúc Đại hội trên, Đoàn thể thao Việt Nam đã xếp nhất với tổng thành tích 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ.

MINH CHIẾN