Đường đến Sea Games 33 - Những thách thức chờ đón U22 Việt Nam

SEA Games 33 đang đến gần, thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt đầu giai đoạn tập luyện cuối cùng tại phường Bà Rịa, TPHCM trước khi lên đường sang Thái Lan. Do phải chờ các trận đấu ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2025-2026 nên đến ngày 25-11, đội tuyển U22 Việt Nam mới hội đủ quân số.

Dù chuẩn bị khá ngắn ngày (khoảng 1 tuần) nhưng bộ khung chính thức đã được “bộ tham mưu” đội tuyển định hình qua các đợt tập huấn, trong đó có hai giải U22 quốc tế tại Trung Quốc vào tháng 3 và tháng 11-2025. Đáng tiếc là chấn thương vào đúng trận quốc tế cuối cùng gặp U22 Hàn Quốc đã khiến tiền vệ tổ chức Văn Trường phải ở nhà tại kỳ SEA Games lần này.

Chính sự vắng mặt giờ chót của Văn Trường buộc HLV Kim Sang-sik gọi bổ sung lực lượng ở đợt tập trung hiện nay khi có đến 28 cầu thủ được gọi, đồng nghĩa với việc sẽ có 5 cầu thủ bị loại sau 1 tuần rèn quân tại Bà Rịa. Tiền vệ Việt kiều Thành Trung (CLB Ninh Bình) là cái tên sáng giá để thay thế vị trí của Văn Trường. Thành Trung có khả năng phát động tấn công tốt nhưng hạn chế của cầu thủ này là sức mạnh trong tranh chấp.

Văn Tùng ghi bàn trong trận U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia 2-1 ở vòng bảng SEA Games 32.

﻿ Ảnh: Thanh Quốc

Theo điều lệ, 3 đội đứng đầu mỗi bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào tranh tứ kết. Điều đó sẽ tăng tính cạnh tranh ngay từ trận đầu tiên, nhất là ở bảng đấu chỉ có 3 đội như U22 Việt Nam, U22 Lào và U22 Malaysia. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik phải thắng Lào ở trận ra quân trước khi tranh “chung kết bảng” với Malaysia.

Vượt qua vòng bảng, U22 Việt Nam sẽ đối diện với 2 thách thức khác là chủ nhà U22 Thái Lan và đương kim vô địch U22 Indonesia. Thái Lan đã tuyên bố sẽ giành trọn 4 HCV ở các nội dung môn bóng đá, trong khi Indonesia đang làm hết sức để bảo vệ HCV. Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã liên hệ các câu lạc bộ nước ngoài với mục đích đưa các ngôi sao về thi đấu SEA Games 33. Nếu 3 cầu thủ đang chơi ở giải vô địch quốc gia Hà Lan gồm Ivar henner (Utrecht), Mauro Zijlstra (Volendam), Dion Markx (NEC) được phép trở về, họ mạnh lên đáng kể.

Theo kế hoạch, hai đội tuyển U22 nam và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 1-12.

QUỐC CƯỜNG