Thủ quân futsal Việt Nam: Áp lực tại SEA Games 33 rất lớn!

Thủ quân Phạm Đức Hòa quyết tâm cho kỳ SEA Games gần như cuối cùng của anh. ẢNH: ANH TRẦN

Đội tuyển futsal Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TPHCM) để hướng đến SEA Games 33. Từ thời điểm tập trung trở lại vào ngày 10-11, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã trải qua 2 tuần “rèn quân”. Theo Đức Hòa chia sẻ, đây là thời điểm anh cùng đồng đội được nâng cấp về thể lực để có thể chịu được cường độ thi đấu 4 trận trong 4 ngày, từ ngày 16 đến 19-12, tại giải đấu trên đất Thái Lan sắp tới.

“Ban huấn luyện đã dành trọn 2 tuần để rèn thể lực nhằm đảm bảo cầu thủ có đủ khả năng duy trì cường độ thi đấu cao, bên cạnh nâng cao kỹ - chiến thuật cá nhân. Tôi cảm nhận áp lực tại SEA Games rất lớn, đặc biệt khi mục tiêu mà toàn đội đặt ra là phấn đấu cạnh tranh vị trí cao nhất. Tuy nhiên, những gì mà chúng tôi đã thể hiện trong thời gian qua đã tiếp thêm tự tin cho mọi người hướng đến giải đấu sắp tới. Đội tuyển futsal Việt Nam quyết tâm chiến thắng ở tất cả các trận đấu. Nhưng để đạt thứ hạng cao nhất, toàn đội phải có phong độ tốt nhất trong từng trận”, Đức Hòa nhấn mạnh.

Sinh năm 1991, Đức Hòa là tuyển thủ futsal Việt Nam dạn dày kinh nghiệm nhất. SEA Games 33 sẽ là kỳ đại hội thứ 3 của chàng trai gốc Thái Bình, nhưng tấm huy chương vàng vẫn là mục tiêu còn dang dở với anh cùng toàn đội. Đức Hòa đã 2 lần dự Futsal World Cup, đoạt gần như đầy đủ các danh hiệu tập thể lẫn cá nhân mà một cầu thủ Việt Nam có thể nhận, bao gồm cả Quả bóng vàng Futsal năm 2023. Nếu giải được “cơn khát” vàng SEA Games thì sự nghiệp của anh sẽ thật sự trọn vẹn.

Tuyển thủ Trần Thái Huy (ngoài cùng bên phải) trở lại sau chấn thương. ẢNH: TÂM HÀ

“Nếu giành được huy chương vàng SEA Games 33, đó không chỉ là dấu mốc lịch sử của futsal Việt Nam, mà còn là cách trọn vẹn nhất để tôi khép lại hành trình của mình trong màu áo đội tuyển”, thủ quân Đức Hòa chia sẻ.

Theo Đức Hòa, đội tuyển futsal Việt Nam đang sở hữu lực lượng được đánh giá mạnh nhất trong nhiều năm gần đây. Dù tuổi đời còn trẻ, phần lớn cầu thủ đã có gần 1 năm rèn luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Giustozzi và tích lũy kinh nghiệm qua các giải đấu chính thức từ Đông Nam Á đến châu Á.

Những gương mặt trẻ như Vũ Ngọc Ánh, Nguyễn Đa Hải, Trần Quang Nguyên… tiến bộ nhanh chóng, đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lớn hơn. Sự kết hợp giữa sức trẻ và nhóm trụ cột giàu kinh nghiệm tạo nên “luồng gió mới”, giúp đội tuyển futsal Việt Nam duy trì tinh thần cạnh tranh cao.

Nhận xét về lối chơi dưới thời HLV Giustozzi, Đức Hòa cho biết đội vẫn giữ những nền tảng chiến thuật đã vận hành ổn định trong các năm qua. Điểm mạnh của đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục nằm ở năng lượng dồi dào và khả năng gây sức ép trực diện trên phần sân đối thủ. Trong giai đoạn chuẩn bị hiện tại, HLV người Argentina yêu cầu toàn đội chơi nhanh, trực diện hơn, tạo đột biến từ các pha phối hợp tốc độ giữa từng cặp vị trí.

Dự kiến ngày 13-12, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam tại SEA Games 33

HỮU THÀNH