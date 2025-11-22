Trần Thị Thùy Trang và hành trình không mỏi trên sân cỏ lẫn sân gỗ

Một ngày sau khi cùng CLB nữ TPHCM thi đấu xong vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang lập tức thu dọn đồ đạc từ Tao Đàn để đến Nhà thi đấu Thái Sơn Nam hội quân cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33.

Ở Trần Thị Thùy Trang luôn tỏa ra năng lượng tích cực. ẢNH: QUỐC KHANH

Thùy Trang sinh năm 1988, tức năm nay đã 37 tuổi. Lứa cầu thủ cùng thời với cô, từ Nam chí Bắc, hầu hết đều đã giải nghệ để chuyển sang ngã rẽ khác. Mới nhất, đàn em Nguyễn Thị Tuyết Dung kém Trang 5 tuổi cũng quyết định kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số để tập trung phát triển công tác huấn luyện.

Vậy mà Thùy Trang vẫn bền bỉ xỏ giày ra sân tập luyện và thi đấu, hết từ sân cỏ cho đến mặt sân gỗ. Ở bất cứ sân nào, chỉ cần có người cần Trang và bản thân cô cảm thấy khỏe, nữ tuyển thủ đều không từ chối. Đồng đội Trần Thị Thu Xuân, cũng là người từ sân cỏ chuyển sang futsal giống Thùy Trang, trêu rằng: “Chị Trang nhạc nào cũng nhảy được”.

Chẳng nữ cầu thủ nào có mật độ thi đấu dày đặc như Thùy Trang. Nếu tính luôn khi được dự SEA Games 33, cô gái quê Quảng Nam sẽ trải qua đến 6 mặt trận và vẫn luôn là gương mặt không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật từ HLV Đoàn Thị Kim Chi (CLB nữ TPHCM) cho đến HLV Nguyễn Đình Hoàng (đội tuyển futsal nữ Việt Nam).

Giờ mà nhắc đến Trang “Bu” (biệt danh thân thương của Thùy Trang) bằng những câu chuyện về ý chí hay nghị lực phi thường thì có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Bởi chính những điều tuyệt vời ấy đã tạo nên thương hiệu của một đương kim Quả bóng vàng nữ Việt Nam. Bây giờ, Trang đã có thể nhẹ lòng hơn khi gia đình ở quê nhà Quảng Nam (cũ) đã ổn định hơn trước. Những đồng lương, tiền thưởng mà cô chắt chiu gửi về cũng giúp được nhiều cho bố mẹ.

Thùy Trang đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33. ẢNH: QUỐC KHANH

Còn hiện tại, Thùy Trang ra sân đá bóng đúng nghĩa thuần đam mê. Gánh nặng tài chính không còn đè nặng lên cô như trước đây. Nhìn Trang bây giờ, người ta cảm nhận được một nguồn năng lượng thoải mái và khỏe khoắn hơn rất nhiều. Bởi từ sân cỏ mà vào đá trong nhà, rất nhiều cầu thủ đã “ngợp”, nhưng Trang “Bu” thì không. Gánh nặng tuổi tác với Trang không phải là không có, nhưng đã bị lu mờ bởi kinh nghiệm dày dạn của nữ tuyển thủ này.

Bất cứ sinh hoạt ở môi trường nào, Thùy Trang vẫn luôn giữ tác phong chuyên nghiệp, đi cùng là một nguồn năng lượng tích cực khiến những người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Đi lên từ những năm tháng gian khó, nên Trang luôn trân trọng từng cơ hội, từng buổi tập, từng trận đấu mình có được. Chính điều đó đã tạo nên một Thùy Trang kiên trì, nhẹ nhàng nhưng vô cùng vững vàng như hôm nay.

Sau 12 năm, Thùy Trang sắp trở lại SEA Games cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam với mục tiêu còn dang dở là giành tấm huy chương vàng. Nếu thành công, cô sẽ đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ nữ đầu tiên chiến thắng cả bóng đá lẫn futsal tại đại hội khu vực. Và còn một động lực khác khiến cô càng quyết tâm hơn là hành trình bảo vệ danh hiệu cá nhân cao quý Quả bóng vàng nữ Việt Nam, khi Trang đang là ứng viên nặng ký.

HỮU THÀNH