Futsal nữ Việt Nam hội quân tại TPHCM, hướng đến SEA Games 33

Trưa ngày 3-11, 19 tuyển thủ futsal nữ Việt Nam đã hội quân tại Nhà thi đấu Futsal Thái Sơn Nam (phường Chánh Hưng, TPHCM), bắt đầu công tác chuẩn bị cho SEA Games 33.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam hội quân trở lại chuẩn bị cho SEA Games 33. ẢNH: QUỐC KHANH

Đây là đợt hội quân thứ hai trong năm 2025 của thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng. Ở đợt này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng HLV Nguyễn Đình Hoàng thống nhất chủ trương trẻ hóa đội hình cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Cụ thể, toàn đội chào đón bốn gương mặt trẻ gồm Trần Tuyết Mai, Lâm Thị Xuân, Nguyễn Thị Kim Phương (cùng Thái Sơn Nam TPHCM), Nguyễn Huỳnh Như (Trung tâm TDTT Thống Nhất) và Nguyễn Phương Anh (Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình).

Trong khi đó, cựu binh Trịnh Nguyễn Thanh Hằng vì lý do cá nhân nên lỡ hẹn với SEA Games 33. Do Thanh Hằng là thủ quân của đội tuyển futsal nữ Việt Nam trước đó, nên ngay trong ngày hội quân trở lại, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã bầu lại ban cán sự.

Thủ môn kỳ cựu Đinh Nguyễn Ngọc Linh (Thái Sơn Nam TPHCM) giữ vai trò đội trưởng, còn hai đội phó là Biện Thị Hằng (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội) và Lê Thị Thanh Ngân (Thái Sơn Nam TPHCM).

Bên cạnh đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng đón chào sự trở lại của HLV thủ môn gạo cội Nguyễn Hoàng Duy, người đã góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của futsal nước nhà.

HLV thủ môn kỳ cựu Nguyễn Hoàng Duy cùng các thủ môn của đội tuyển futsal nữ Việt Nam. ẢNH: QUỐC KHANH

Về cơ bản, HLV Nguyễn Đình Hoàng vẫn giữ phần lớn bộ khung đã lọt vào vòng tứ kết Giải futsal châu Á 2025. Hai cầu thủ thuộc biên chế CLB bóng đá nữ TPHCM là Trần Thị Thùy Trang và K’Thủa, sau khi thi đấu xong vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026, sẽ trở lại đội tuyển futsal nữ Việt Nam vào ngày 20-11.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng có hơn bốn tuần duy trì tập luyện tại Nhà thi đấu Futsal Thái Sơn Nam. Bên cạnh việc rèn đấu pháp, toàn đội sẽ có một vài trận giao hữu với các CLB phong trào tại TPHCM. Sau giai đoạn tập luyện trong nước, Ngọc Linh cùng đồng đội sẽ sang Trung Quốc tập huấn vào đầu tháng 12, trong đó có hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ nước chủ nhà.

HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết: “Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đặt quyết tâm giành quyền vào chung kết và hướng tới kết quả cao nhất tại SEA Games 33. Chúng tôi sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt để đạt được mục tiêu này”.

Tại SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia và Myanmar. Nếu thi đấu đúng sức và không có bất ngờ xảy ra, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng nhiều khả năng sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam hiện đang giữ danh hiệu vô địch Đông Nam Á gần nhất.

HỮU THÀNH