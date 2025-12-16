Đội tuyển futsal nam Việt Nam bất ngờ thua trận ra quân

Trước đó vào ngày 15-12, Malaysia đã để thua đậm 1-7 trước đội chủ nhà Thái Lan nên niềm hy vọng Việt Nam sẽ dễ dàng giành 3 điểm càng cao hơn khi có ưu thế về thể lực. Niềm hy vọng càng gia tăng khi ngay ở phút thứ 3, Đa Hải đã ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà.
Trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh và chỉ sau đó 1 phút, Ahmad Naim đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Malaysia. Sức ép liên tục đè nặng bên phần sân Malaysia nhưng các chân sút Việt Nam gặp khó trong việc tiếp cận gần khung thành đối phương.
Đang ở vào thế trận lấn lướt, phút thứ 7, đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua thứ 2 từ pha lập công của Syahir Iqbal Khan. Bị dẫn ngược 1-2 cùng với việc không giữ được thế trận chặt chẽ, đội Việt Nam nhận thêm 2 bàn thua trước khi có bàn rút ngắn tỷ số 2-4 vào cuối trận.
Thua 2-4 chung cuộc, hành trình tranh Huy chương của đội tuyển Việt Nam sẽ rất gian truân khi gặp liên tiếp Indonesia, Thái Lan và Myanmar trong 3 ngày kế tiếp. Môn futsal nam có sự tham dự của 5 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xác định thứ hạng chung cuộc.