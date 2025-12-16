Đội tuyển futsal nam Việt Nam bất ngờ thua trận ra quân

Gặp các cầu thủ Malaysia vốn không được đánh giá cao, đoàn quân của HLV Guistozzi bất ngờ để thua với tỷ số 2-4. Trận thua sẽ làm cho hành trình tranh huy chương của futsal nam Việt Nam ở SEA Games 33 dự báo rất khó khăn.

Ảnh: Thái Sơn Nam FC

Trước đó vào ngày 15-12, Malaysia đã để thua đậm 1-7 trước đội chủ nhà Thái Lan nên niềm hy vọng Việt Nam sẽ dễ dàng giành 3 điểm càng cao hơn khi có ưu thế về thể lực. Niềm hy vọng càng gia tăng khi ngay ở phút thứ 3, Đa Hải đã ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà.

Trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh và chỉ sau đó 1 phút, Ahmad Naim đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Malaysia. Sức ép liên tục đè nặng bên phần sân Malaysia nhưng các chân sút Việt Nam gặp khó trong việc tiếp cận gần khung thành đối phương.

Trận thua sẽ làm cho hành trình phía trước của đội tuyển Việt Nam rất khó khăn

Đang ở vào thế trận lấn lướt, phút thứ 7, đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua thứ 2 từ pha lập công của Syahir Iqbal Khan. Bị dẫn ngược 1-2 cùng với việc không giữ được thế trận chặt chẽ, đội Việt Nam nhận thêm 2 bàn thua trước khi có bàn rút ngắn tỷ số 2-4 vào cuối trận.

Thua 2-4 chung cuộc, hành trình tranh Huy chương của đội tuyển Việt Nam sẽ rất gian truân khi gặp liên tiếp Indonesia, Thái Lan và Myanmar trong 3 ngày kế tiếp. Môn futsal nam có sự tham dự của 5 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xác định thứ hạng chung cuộc.

CAO TƯỜNG