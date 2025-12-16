Futsal nữ Thái Lan thua sốc trước Indonesia

Đội chủ nhà đồng thời là đương kim vô địch đã bất ngờ bị Indonesia loại ở vòng bán kết sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính. Đây cũng là lần đầu tiên Thái Lan không vào đến trận chung kết ở môn thi đấu mà họ giành cả 5 Huy chương vàng trong 5 lần được tổ chức.

Indonesia gây bất ngờ lớn khi vượt qua Thái Lan ở bán kết futsal nữ.

Ở vào thế thoải mái hơn về mặt tâm lý, các cầu thủ Indonesia đã tiếp cận trận đấu đầy tự tin. Dù bị Thái Lan ép sân ngay từ đầu trận nhưng họ tổ chức phòng ngự chắc chắn cùng các pha phản công đầy lợi hại.

Hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trong thời gian thi đấu chính thức. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 3-3. Thế trận cân bằng và màn rượt đuổi bàn thắng tiếp tục diễn ra ở hiệp hai với tỷ số hòa 4-4 chung cuộc.

Bất phân thắng bại sau giờ đấu chính buộc hai đội vào loạt sút luân lưu cân não với chiến thắng 7-6 chung cuộc nghiêng về các cô gái Indonesia.

Trận chung kết môn futsal nữ sẽ diễn ra vào ngày 18-12 giữa Việt Nam và Indonesia. Trước đó là trận tranh hạng Ba giữa Thái Lan và Philippines.

CAO TƯỜNG