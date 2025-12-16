HLV Nguyễn Đình Hoàng đánh giá cao sự tiến bộ của Philippines

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã giành vé vào tranh chung kết sau chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước đội tuyển Philippines. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Đình Hoàng đánh giá đây là một trận đấu đầy khó khăn nhưng rất xứng đáng với toàn đội.

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã vượt qua trận bán kết đầy khó khăn.

Đánh giá về thế trận, HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết Philippines đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi chủ động làm chậm nhịp độ và tổ chức phòng ngự rất sâu. Điều đó khiến các học trò của ông gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. “Đây thực sự là một trận đấu không dễ dàng, nhưng tôi rất vui khi kết quả đã nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng này là thành quả từ sự nỗ lực, cố gắng hết mình của tất cả các cầu thủ để vượt qua giai đoạn khó khăn của trận đấu”, HLV Nguyễn Đình Hoàng nhấn mạnh.

Nói về mục tiêu chuyên môn, HLV Nguyễn Đình Hoàng bày tỏ sự hài lòng khi đội tuyển đã hoàn thành mục tiêu đề ra là giành quyền vào tới trận chung kết. Tuy nhiên, ông cũng cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục điều chỉnh một số nội dung chiến thuật nhằm giúp đội thi đấu tốt hơn trong trận đấu tiếp theo.

Đề cập đến yếu tố tâm lý và sự chuẩn bị cho trận chung kết, HLV trưởng đội tuyển futsal nữ Việt Nam tin rằng chiến thắng trước Philippines sẽ giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực và có tâm lý tự tin hơn. “Tôi rất tin tưởng vào tinh thần, sự nỗ lực và quyết tâm của các vận động viên. Toàn đội luôn sẵn sàng và sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới”, HLV Nguyễn Đình Hoàng khẳng định.

Chia sẻ về kỳ vọng tại SEA Games 33, HLV Nguyễn Đình Hoàng thừa nhận đây là một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, đặc biệt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ trong khu vực. “Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn luôn mong muốn đội tuyển giành chức vô địch SEA Games, và đó cũng là động lực để toàn đội tiếp tục cố gắng”, HLV Nguyễn Đình Hoàng nói.

CAO TƯỜNG