Bóng đá trong nước

Môn futsal nữ, Philippines và Indonesia cùng giành chiến thắng

SGGPO

Sau khi để thua Việt Nam ở trận ra quân, các cô gái Indonesia đã thắp lại hy vọng vào bán kết khi giành chiến thắng 4-0 trước Myanmar vào ngày 13-12.

Môn futsal nữ, Philippines và Indonesia cùng giành chiến thắng

Để thua 1-3 trước đội tuyển futsal Việt Nam ở trận ra quân, các cầu thủ Indonesia đã thể hiện sự lấn lướt trong cuộc so tài với đội tuyển futsal nữ Myanmar vào chiều 13-12 và giành chiến thắng 4-0 chung cuộc. Indonesia đã hoàn tất 2 trận ở vòng đấu bảng với 3 điểm, nhưng để xác định có đi tiếp hay không vẫn còn chờ cuộc o tài giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Myanmar vào ngày 14-12.

Các cầu thủ Việt Nam đã khẳng định sức mạnh của các nhà vô địch Đông Nam Á qua trận thắng thuyết phục 3-1 trước Indonesia hôm ra quân. Thùy Trang và các đồng đội được nghỉ lượt vào ngày 13-12 nên có ưu thế về thể lực trong trận quyết định với Myanmar vào ngày 14-12 mà chỉ cần hòa cũng nắm chắc ngôi đầu bảng.

590425424_18087605275997261_2262732238397455990_n.jpg

Ở bảng còn lại, Philippines cũng khép lại vòng bảng bằng trận thắng 3-1 trước Malaysia. Ở trận ra quân, Philippines dù dẫn bàn trước nhưng sau đó để thua chung cuộc đến 1-7 trước đội chủ nhà Thái Lan. Lượt trận cuối của bảng A vào ngày 14-12, Thái Lan sẽ gặp Malaysia và cũng tương tự như đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan chỉ cần hòa cũng đủ giành ngôi đầu bảng.

Tin liên quan
LÊ ANH

Từ khóa

Đội tuyển futsal nữ Myanmar Đội tuyển futsal Việt Nam Trận quyết định Thùy Trang Ra quân Myanmar Chung cuộc Indonesia Nắm chắc Trận thắng

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn