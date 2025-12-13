Môn futsal nữ, Philippines và Indonesia cùng giành chiến thắng

Sau khi để thua Việt Nam ở trận ra quân, các cô gái Indonesia đã thắp lại hy vọng vào bán kết khi giành chiến thắng 4-0 trước Myanmar vào ngày 13-12.

Để thua 1-3 trước đội tuyển futsal Việt Nam ở trận ra quân, các cầu thủ Indonesia đã thể hiện sự lấn lướt trong cuộc so tài với đội tuyển futsal nữ Myanmar vào chiều 13-12 và giành chiến thắng 4-0 chung cuộc. Indonesia đã hoàn tất 2 trận ở vòng đấu bảng với 3 điểm, nhưng để xác định có đi tiếp hay không vẫn còn chờ cuộc o tài giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Myanmar vào ngày 14-12.

Các cầu thủ Việt Nam đã khẳng định sức mạnh của các nhà vô địch Đông Nam Á qua trận thắng thuyết phục 3-1 trước Indonesia hôm ra quân. Thùy Trang và các đồng đội được nghỉ lượt vào ngày 13-12 nên có ưu thế về thể lực trong trận quyết định với Myanmar vào ngày 14-12 mà chỉ cần hòa cũng nắm chắc ngôi đầu bảng.

Ở bảng còn lại, Philippines cũng khép lại vòng bảng bằng trận thắng 3-1 trước Malaysia. Ở trận ra quân, Philippines dù dẫn bàn trước nhưng sau đó để thua chung cuộc đến 1-7 trước đội chủ nhà Thái Lan. Lượt trận cuối của bảng A vào ngày 14-12, Thái Lan sẽ gặp Malaysia và cũng tương tự như đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan chỉ cần hòa cũng đủ giành ngôi đầu bảng.

LÊ ANH