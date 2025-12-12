Futsal nữ, Thái Lan thắng dễ Philippines 7-1

Tiếp theo chiến thắng 3-1 mà đội tuyển Việt Nam thực hiện trước Indonesia ở bảng B, đội chủ nhà Thái Lan cũng khẳng định sức mạnh khi thắng đậm 7-1 trước Philippines ở trận mở màn tại bảng A vào tối 12-12.

Thái Lan nhập cuộc với tổ mạnh nhất gồm Sasitrapa Suksan (thủ môn), Jenjira Bubpha, Ariya Saetern, Natthamon Atkla và Darika Pianpailoon. Đội chủ nhà sớm tạo sức ép nhưng lại bất ngờ bị dẫn bàn ở phút 11 từ pha ghi bàn của Regine Rebosora (Philippines).

Nhưng đội khách chỉ giữ niềm vui được 1 phút khi Thái Lan kịp có bàn gỡ hòa từ tình huống đá bồi của Ariya Saetern. Lấy lại tâm lý sau bàn gỡ, Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép và liên tiếp ghi 2 bàn vào các phút 14, 20 do công của Phraephloy Huajaiphet và Jenjira Bubpha.

Sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục giữ thế trận áp đảo và sự hiệu quả của các chân sút đã giúp đội chủ nhà ghi thêm 4 bàn để khép lại trận đấu với tỷ số 7-1 từ các bàn thắng của Sasikarn Thongdee, Suchanat Nakmai, Hathaichanok Theppakun và Saowapa Taranga.

Thắng trận ra quân, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A môn futsal nữ SEA Games 33. Ngày 14-12, họ sẽ gặp đội tuyển Malaysia. Môn futsal nữ có sự tham dự của 6 đội, được chia vào 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào tranh bán kết.

CAO TƯỜNG