Futsal nữ, Việt Nam – Indonesia 3-1: Thùy Trang lập công đầu

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam có màn khởi đầu thuận lợi ở SEA Games qua trận thắng 3-1 trước các cầu thủ Indonesia với pha lập công đầu của chân sút kỳ cựu Thùy Trang.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam.

Nhập cuộc với vị thế là nhà vô địch Đông Nam Á, các cô gái Việt Nam đã chủ động tấn công nhanh, phủ đầu bên phần sân đối phương. Thùy Trang đóng vai trò cầu nối với kinh nghiệm và khả năng điều phối tốt trên sân. Trước áp lực từ phía đội tuyển Việt Nam, Indonesia đã tổ chức đeo bám kèm người rất tốt. Họ cũng không ngại trong việc tranh chấp quyết liệt, phạm lỗi mà chỉ đến phút thứ 7, Indonesia đã có 5 lỗi cùng 1 thẻ vàng.

Áp lực liên tục được dồn bên phần sân Indonesia. Đến phút thứ 9, Indonesia đã phạm lỗi thứ 6, đồng nghĩa với việc bị phạt trực tiếp 10m, nhưng tiếc là Thanh Ngân đã thực hiện không thành công khi đưa bóng đi chệch cột dọc. Thủ môn Sella của Indonesia hay Hải Yến đã có hiệp đấu xuất sắc khi nhiều phen cứu thua cho khung thành đội nhà. Indonesia có nhiều thời điểm thi đấu khởi sắc, tạo nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đội tuyển Việt Nam.

Sang hiệp hai, Indonesia bất ngờ đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép khiến khung thành Việt Nam nhiều lần chao đảo. Khi mà đối phương mở thế trận tấn công càng giúp đội tuyển Việt Nam dễ dàng trong việc vận dụng các bài tấn công nhanh. Một trong những tình huống tấn công nhanh ấy đã chuyển thành bàn thắng ở phút 24 của Thùy Trang.

Bàn thắng của chân sút kỳ cựu Thùy Trang đã lên tinh thần cho các đồng đội cũng như phía đội Indonesia cũng dần mở thế trận tấn công thay vì đá chặt chẽ như ban đầu. Phút 28, đội tuyển Việt Nam hưởng quả đá phạt đền và lần này Thanh Ngân đã không mắc sai lầm ở bàn nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Indonesia buộc phải chơi power-play trong quãng thời gian cuối trận. Phút 38, từ pha phản công nhanh, Phương Anh không bỏ qua cơ hội ghi bàn thắng thứ 3 cho đội nhà từ pha dứt điểm cận thành. Một phút trước khi kết thúc trận đấu, Indonesia có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3. Họ cũng có thêm 1 pha dứt điểm trúng cột dọc khung thành Hải Yến.

3-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu, trận tiếp theo của đội tuyển futsal nữ Việt Nam là gặp Myanmar vào ngày 14-12.

CAO TƯỜNG