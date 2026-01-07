Hiểu Minh kềm chế cảm xúc để hướng đến trận gặp U23 Kyrgyzstan

Tiếp tục thể hiện sự ổn định về phong độ tốt cả trong phòng ngự lẫn tham gia hỗ trợ tấn công tốt, trung vệ Hiểu Minh đã bùng nổ với bàn nâng tỷ số 2-0 trong chiến thắng trước U23 Jordan ở trận ra quân. Anh đã chia sẻ cảm xúc trong phần họp báo sau trận đấu…

Hiểu Minh cùng HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo sau trận đấu. Ảnh: TED TRẦN

“Trước trận, chúng tôi xác định các đối thủ đều mạnh và toàn đội phải cố gắng tối đa để giành chiến thắng. Ban huấn luyện luôn đặt ra mục tiêu từng trận một, thắng từng trận để hướng tới việc vượt qua vòng bảng”, Hiểu Minh nói.

Trung vệ của U23 Việt Nam cũng khẳng định niềm vui chiến thắng cần nhanh chóng được gác lại để tập trung cho thử thách tiếp theo. “Cảm xúc của toàn đội là rất vui, nhưng điều quan trọng nhất là phải hướng tới trận đấu kế tiếp. Chúng tôi cần tập trung hơn nữa để giữ được lối chơi và tinh thần như hôm nay”, Hiểu Minh nhấn mạnh.

Niềm vui của Hiểu Minh sau khi ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho U23 Việt Nam. Ảnh: TED TRẦN

Đánh giá về màn trình diễn của hàng phòng ngự, Nguyễn Hiểu Minh cho rằng sự tập trung là yếu tố then chốt. “Hàng hậu vệ đã chơi chắc chắn. Ở tình huống cuối trận, đối thủ có pha đối mặt nhưng thủ môn Trung Kiên đã rất tập trung để không thủng lưới. Toàn đội cần duy trì sự tập trung đó cho trận đấu tiếp theo”, anh chia sẻ.

Chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan mang lại khởi đầu thuận lợi cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, đồng thời tạo thêm niềm tin để thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn ở chặng đường phía trước. Ngày 9-1, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ hai gặp U23 Kyrgyzstan mà nếu thắng, cơ hội sớm vào tứ kết rộng mở với đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

ĐOÀN NHẬT