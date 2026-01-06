TPHCM gặp Thái Nguyên T&T ở trận ra quân giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2026

Giải bóng đá nữ U19 quốc gia – Cup Acecook 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 7-1 với sự tham dự của 5 đội. Đây cũng là giải đấu sớm nhất trong hệ thống VĐQG năm 2026 được tranh tài.

Toàn cảnh buổi họp kỹ thuật vào ngày 6-1

Theo chia sẻ của phó TTK LĐBĐ Việt Nam, Giải bóng đá nữ U19 quốc gia giữ vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu của LĐBĐ Việt Nam, là sân chơi để các đội bóng và cầu thủ trẻ được cọ xát, thi đấu và thể hiện năng lực. Thông qua giải đấu, Ban chuyên môn sẽ có thêm cơ sở để tuyển chọn, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển nữ quốc gia, hướng tới mục tiêu chuẩn bị cho các Vòng chung kết U17 và U20 nữ châu Á trong thời gian tới.

Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Acecook 2026 có sự tham dự của 5 đội bóng, gồm: Phong Phú Hà Nam, TPHCM, Thái Nguyên T&T, Hà Nội và Than Khoáng sản Việt Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về). Cụ thể, lượt đi của giải diễn ra từ ngày 7-1 đến 20-1-2026 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam; lượt về diễn ra từ ngày 27-1 đến 7-2-2026 tại Sân vận động Hà Nam (tỉnh Ninh Bình).

Phong Phú Hà Nam đang là đương kim vô địch của giải U19 nữ VĐQG

Nhằm phục vụ đông đảo người hâm mộ, VFF sẽ tổ chức livestream các trận đấu của giải trên kênh Youtube VFF Channel và fanpage Facebook VFF. Ngày 7-1, lượt trận đầu tiên và lễ khai mạc giải sẽ được diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với các cặp đấu: Hà Nội – Phong Phú Hà Nam (15g30); TPHCM – Thái Nguyên T&T (18g).

CAO TƯỜNG