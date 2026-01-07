U23 Saudi Arabia thắng nhọc trước U23 Kyrgyzstan

Thi đấu hơn người ngay từ hiệp 1 nhưng đội chủ nhà U23 Saudi Arabia phải đợi đến cuối trận mới kịp giành 3 điểm trong cuộc so tài với Kyrgyzstan nhờ vào pha lập công của Rakan.

Kyrgyzstan sớm bất lợi về người khi Sharshenbekov lãnh thẻ đỏ vào phút 34. Ảnh: AFC

Gặp đội chủ nhà ở trận ra quân, tân binh của Vòng chung kết U23 châu Á 2026 Kyrgyzstan đã thận trọng qua việc xây dựng lối đá chắc chắn từ phần sân nhà, họ dàn thế trận phòng ngự phản công ngay từ đầu trận. Điều đó đã giúp Saudi Arabia tiếp cận trận đấu thuận lợi với các pha tấn công bên phần sân đối phương.

Phút 12, đội chủ nhà đã phải thay người bắt buộc khi thủ quân Radif bị chấn thương rời sân nhường chỗ cho Majed. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Majed đã liên tục khuấy động vòng 16m50 đối phương, nhất là tình huống ở phút 14 nhưng không thắng được thủ môn bên phía đội Kyrgyzstan.

Đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công và bóng chủ yếu diễn ra bên phần sân của Kyrgyzstan. Phút 34, Kyrgyzstan chỉ còn thi đấu 10 người sau khi Sharshenbekov lãnh thẻ đỏ khi phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Saudi Arabia, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ này.

Thi đấu hơn người nhưng phải đến cuối trận, Saudi Arabia mới kịp ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bị mất người, Kyrgyzstan tiếp tục gia cố hàng thủ không nằm ngoài mục tiêu cố gắng chia điểm. Ở bên kia sân Saudi Arabia tiếp tục gia tăng sức ép. Đội chủ nhà có cơ hội vươn lên dẫn trước ở phút 76 khi cầu thủ Kyrgyzstan để bóng chạm tay trong vòng 16m50, nhưng Al Juwayr đã không thắng được thủ môn Nurlanbekov bên phía Kyrgyzstan.

Mãi đến phút 88, những cố gắng của Saudi Arabia mới được đền đáp với bàn thắng của Rakan từ cú dứt điểm cận thành. Kết quả trên đã giúp Saudi Arabia có cùng 3 điểm như Việt Nam, nhưng đội chủ nhà tạm xếp sau do thua ở hiệu số bàn thắng bại.

LÊ ANH