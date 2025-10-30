Futsal nữ Việt Nam hướng đến SEA Games 33: Tạm thiếu vắng Quả bóng vàng Thùy Trang

Đương kim Quả bóng vàng Trần Thị Thùy Trang vì bận lịch thi đấu cùng CLB nữ TPHCM tại Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026 nên sẽ trở lại đội tuyển futsal nữ Việt Nam muộn hơn đồng đội.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 2-11 để bước vào hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Trước mắt, đợt tập trung lần này của thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng tạm vắng đương kim Quả bóng vàng nữ Việt Nam Trần Thị Thùy Trang cùng ala K’Thủa. Cả hai sắp cùng CLB nữ TPHCM tham dự vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026. Sau khi kết thúc lịch thi đấu vào ngày 19-11, Thùy Trang và K’Thủa sẽ trở lại đội tuyển futsal nữ Việt Nam hướng đến đại hội khu vực.

Thùy Trang là thành viên của đội tuyển futsal nữ Việt Nam vô địch Giải futsal nữ Đông Nam Á 2024 cũng như lọt vào vòng tứ kết Giải futsal nữ châu Á 2025. Nên việc không có Thùy Trang ở giai đoạn đầu của đợt hội quân được xem là thử thách với HLV Nguyễn Đình Hoàng.

Song, ông Hoàng khẳng định toàn đội vẫn duy trì tinh thần quyết tâm, hướng đến mục tiêu giành quyền vào chung kết và cạnh tranh huy chương vàng tại SEA Games 33.

Đội tuyển nữ futsal Việt Nam trẻ hóa đội hình dự SEA Games 33

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn giữ nòng cốt là các cầu thủ từng dự vòng chung kết Giải futsal nữ châu Á 2025, đồng thời bổ sung một số gương mặt trẻ như Trần Tuyết Mai, Lâm Thị Xuân, Nguyễn Thị Kim Phương (Thái Sơn Nam TPHCM), Nguyễn Huỳnh Như (Trung tâm TDTT Thống Nhất - TPHCM) và Nguyễn Phương Anh (Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình).

HLV Nguyễn Đình Hoàng nhấn mạnh: “Đội hình hiện tại là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Chúng tôi điều chỉnh về tốc độ, chiến thuật, hướng tới sự đổi mới tích cực cho tương lai futsal nữ Việt Nam”.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có hơn 4 tuần rèn quân tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TPHCM). Sau giai đoạn tập luyện trong nước, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ sang Trung Quốc tập huấn, thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc vào đầu tháng 12. Đây được xem là cơ hội cọ xát quan trọng, giúp đội hình trẻ hóa của Việt Nam hoàn thiện lối chơi và nâng cao thể lực trước khi bước vào giải đấu khu vực.

Tại SEA Games 33, futsal nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia và Myanmar. HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết: “Indonesia đang tiến bộ rất nhanh, thi đấu ấn tượng tại vòng chung kết Giải futsal nữ châu Á 2025. Myanmar cũng có nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng và chắc chắn không dễ bị đánh bại. Đây là bảng đấu cân bằng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý”.

Tại kỳ SEA Games gần nhất tổ chức trên sân nhà vào năm 2022, đội tuyển futsal nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Quốc Tuấn đoạt huy chương bạc. Bốn lần tham dự đại hội khu vực trước đó của toàn đội cũng chỉ về đích thứ 2, nên thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng năm nay cực kỳ quyết tâm đổi màu huy chương thành vàng.

HỮU THÀNH