Đội tuyển futsal Việt Nam gọi tân binh 20 tuổi chuẩn bị dự SEA Games 33

Cầu thủ chạy cánh 20 tuổi Nguyễn Tiến Hùng có lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan vào giữa tháng 12 tới.

Tân binh Nguyễn Tiến Hùng của đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: FBNV

Nằm trong kế hoạch hướng tới SEA Games 33, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại TPHCM từ ngày 10-11 với 20 tuyển thủ được xem tốt nhất cũng như phù hợp với triết lý mà HLV Diego Giustozzi xây dựng.

Đáng chú ý là sự hiện diện của tân binh Nguyễn Tiến Hùng. Tài năng trẻ này sinh năm 2005, quê ở Lâm Đồng (tỉnh Đắk Nông cũ), thuộc biên chế Thái Sơn Nam TPHCM. Tiến Hùng gây ấn tượng khi cùng CLB chủ quản giành chức vô địch cũng như đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tại Giải futsal U20 TPHCM, bên cạnh vị trí á quân của Giải U20 quốc gia 2025.

Sự xuất hiện của Tiến Hùng được kỳ vọng mang lại làn gió mới cho đội tuyển futsal Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho đấu trường khu vực.

Tiến Hùng là tân binh duy nhất ở đợt hội quân lần thứ 3 của đội tuyển futsal Việt Nam trong năm 2025. Trong khi đó, HLV Giustozzi tiếp tục đặt niềm tin vào những trụ cột đã khẳng định được năng lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế như đội trưởng Phạm Đức Hòa, đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Thịnh Phát, thủ môn Phạm Văn Tú, Nguyễn Mạnh Dũng, Nhan Gia Hưng, Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang… cùng các cầu thủ trẻ mới nổi như Nguyễn Đa Hải hay Trần Quang Nguyên.

Chính sự ổn định của bộ khung này được xem là nền tảng giúp đội tuyển futsal Việt Nam duy trì sức mạnh trong thời gian vừa qua cũng như hành trình sắp tới.

Đội tuyển futsal Việt Nam đặt mục tiêu vào tốp 2 tại SEA Games 33

Đáng chú ý, đội tuyển futsal Việt nam cũng đón chào sự trở lại của hai ala kỳ cựu Trần Thái Huy và Ngô Ngọc Sơn. Hai gương mặt này từng góp công lớn trong chiến tích lịch sử đưa Futsal Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại Futsal World Cup vào năm 2016. Việc tái xuất của các cựu binh không chỉ tăng cường chất lượng chuyên môn mà còn giúp truyền lửa và kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho thế hệ trẻ.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TPHCM) từ ngày 10-11 đến 10-12, rồi sau đó lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33.

Môn futsal nam tại SEA Games 33 có 5 đội tham dự, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc.

Với lực lượng kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển futsal nam Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào nhóm hai đội dẫn đầu. Tại kỳ SEA Games gần nhất tổ chức trên sân nhà vào năm 2022, Đức Hòa cùng đồng đội đoạt huy chương bạc.

HỮU THÀNH