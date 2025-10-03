Futsal Việt Nam cùng 5 đội tuyển cạnh tranh HCV SEA Games 33

Theo điều lệ môn futsal vừa được Ban tổ chức SEA Games 33 công bố, đội tuyển futsal nam Việt Nam sẽ cùng 5 đội khác cạnh tranh cho tấm huy chương vàng.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam cùng 5 đối thủ khác cạnh tranh huy chương vàng SEA Games 33. ẢNH: TÂM HÀ

Sau kỳ SEA Games 32 không có môn futsal do nước chủ nhà Campuchia không tổ chức, Thái Lan đã đưa trở lại hai nội dung futsal nam và futsal nữ vào chương trình thi đấu tại SEA Games 33.

Theo đó, futsal nam sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 19-12 tại Nhà thi đấu Nonthaburi hoặc Nhà thi đấu Đại học Công nghệ Rajamangala phân hiệu tại Thanyaburi (Pathum Thani).

Ban tổ chức SEA Games 33 hiện chưa công bố chính thức danh sách các quốc gia tham dự cũng như phân nhóm hạt giống vòng bảng. Tuy nhiên, theo dự thảo điều lệ đã công bố, tổng cộng sẽ có 6 đội tranh tài, được chia làm 2 bảng (mỗi bảng 3 đội). Riêng chủ nhà Thái Lan mặc định nằm ở bảng A.

Thái Lan dự SEA Games 33 với vị thế đương kim vô địch cùng lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, đại diện xứ chùa Vàng sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt đến từ Việt Nam và Indonesia. Đội tuyển futsal Việt Nam, với vị trí hạng ba tại kỳ SEA Games gần nhất vào năm 2022, nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 và có thể đụng Thái Lan hoặc Indonesia ngay từ vòng bảng.

Trong khi đó, futsal nữ sẽ tổ chức từ ngày 12 đến 18-12 tại Nhà thi đấu Nonthaburi hoặc Nhà thi đấu Đại học Công nghệ Rajamangala phân hiệu tại Thanyaburi.

Theo dự thảo điều lệ, futsal nữ có 7 đội tham dự. Các đội được chia làm 2 bảng (bảng A có 3 đội, bảng B có 4 đội), trong đó Thái Lan mặc định nằm ở bảng A. Đội chủ nhà được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ ngôi hậu, trong bối cảnh đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ.

Về thời gian bốc thăm chia bảng các nội dung thi đấu futsal nam và futsal nữ tại SEA Games 33 sẽ được Ban tổ chức thông báo sau.

HỮU THÀNH