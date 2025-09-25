Sau vòng loại châu Á, futsal Việt Nam quyết “săn” vàng SEA Games

Đội tuyển futsal Việt Nam vào tối 25-9 đã chia làm hai nhóm, lần lượt hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TPHCM), chính thức kết thúc hành trình tại vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Đội trưởng Phạm Đức Hòa (bên trái) và Châu Đoàn Phát (bên phải) rạng rỡ ở sân bay Tân Sơn Nhất. ẢNH: TÂM HÀ

Người hâm mộ futsal Việt Nam đang sống trong những ngày vui khi chứng kiến Phạm Đức Hòa cùng đồng đội khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại bảng E thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026. Thầy trò HLV Diego Giustozzi lần lượt vượt qua Hồng Kông - Trung Quốc, chủ nhà Trung Quốc và Lebanon, ghi đến 20 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 3 bàn.

Sánh ngang cùng những cường quốc như Iran hay Nhật Bản, Việt Nam là một trong 5 đội tuyển toàn thắng ở vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Trong bối cảnh futsal châu Á đã có những dịch chuyển lớn, đặc biệt là sự vươn mình của những đội tuyển từng bị đánh giá thấp như Hàn Quốc (hòa Thái Lan) hay Kyrgyzstan (thắng cả Uzbekistan), việc đội tuyển futsal Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định vị thế tốp đầu cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và khoa học từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cũng như sự cố gắng và nỗ lực làm mới bản thân từ chính Đức Hòa cùng các đồng đội.

Trong đó, công tác đào tạo trẻ, duy trì những thế hệ cầu thủ chất lượng chính là điểm nhấn trên hành trình thành công vừa qua của đội tuyển futsal Việt Nam. Lát cắt rõ nhất chính là chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Lebanon, dù bốn năm về trước toàn đội đầy vất vả mới vượt qua được đối thủ ở vòng play-off tranh vé đi World Cup 2021.

Chiến thắng tuyệt đối tại vòng loại Giải futsal châu Á 2026 không chỉ là một cột mốc chuyên môn quan trọng, mà còn là cú hích tinh thần mạnh mẽ cho đội tuyển futsal Việt Nam trên hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 33 vào cuối năm nay.

HLV Diego Giustozzi còn nhiều việc phải làm nếu muốn cùng đội tuyển futsal Việt Nam "săn" vàng SEA Games. ẢNH: TÂM HÀ

Trong tay HLV Diego lúc này là một tập thể vô cùng hứa hẹn, với thế hệ Gen Z đầy tiềm năng như Vũ Ngọc Ánh, Nguyễn Đa Hải... bên cạnh những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát, Châu Đoàn Phát hay thủ môn Phạm Văn Tú đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Tất cả tuyển thủ đều giữ ngọn lửa khát khao cống hiến, quyết tâm chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Futsal Việt Nam từng hai lần góp mặt tại World Cup vào các năm 2016 và 2021, và trong 5 kỳ tham dự Giải futsal châu Á gần nhất, đội đều ít nhất vào đến tứ kết. Những thành tích ấy đã khẳng định vị thế của futsal Việt Nam ở khu vực và châu lục. Thế nhưng, tấm huy chương vàng SEA Games vẫn là giấc mơ dang dở của biết bao thế hệ cầu thủ và những người tâm huyết với futsal nước nhà.

Vì thế, hành trình trở lại Thái Lan vào tháng 12 tới, Đức Hòa cùng đồng đội mang theo khát vọng chinh phục mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh thành công của futsal Việt Nam.

Trở về nước, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tạm “xả trại” trong thời gian ngắn để các cầu thủ xả hơi, tái tạo năng lượng trước khi bước vào guồng quay chuẩn bị cho SEA Games 33. Đồng thời, toàn đội sẽ đón chào sự trở lại của các cựu binh dính chấn thương trước đó như Trần Thái Huy, Nguyễn Minh Trí, Trần Nhật Trung… để làm dày thêm đội hình.

Những thành công vừa qua là bước đệm quý giá, nhưng chặng đường phía trước vẫn lắm gian truân. Nhất là khi hai đối trọng Thái Lan và Indonesia vẫn giữ được sự quyết tâm hướng đến SEA Games 33. Đó chính là lý do mà Đức Hòa cùng đồng đội cần giữ vững sự tỉnh táo, tiếp tục giữ đôi chân trên mặt đất, kỷ luật và tinh thần đoàn kết.

HỮU THÀNH