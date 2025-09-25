Futsal Việt Nam cùng 3 đội Đông Nam Á dự vòng chung kết châu Á

Khép lại 7 trong số 8 bảng đấu thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026, Ban tổ chức đã xác định được 14 đội tuyển đủ điều kiện góp mặt tại vòng chung kết.

Nguyễn Đa Hải ăn mừng bàn thắng ghi cho đội tuyển futsal Việt Nam tại vòng loại Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Rạng sáng 25-9 (giờ Việt Nam), 7 bảng đấu thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026 chính thức khép lại. Lượt trận cuối chứng kiến hai kết quả bất ngờ.

Đầu tiên, chủ nhà Thái Lan bị Hàn Quốc cầm hòa 2-2 tại bảng B. Đây là tỷ số gây chấn động làng cầu châu lục, bởi Thái Lan đang đứng thứ 11 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn Hàn Quốc đến 62 bậc. Dẫu vậy, dù bị Hàn Quốc cầm hòa, Thái Lan vẫn đủ điều kiện đứng đầu bảng B và đoạt vé dự vòng chung kết. Đại diện đến từ xứ chùa Vàng có cùng 7 điểm như đối thủ nhưng nhỉnh hơn về chỉ số phụ.

Tại bảng F, đội tuyển từng tham dự Futsal World Cup 2024 là Uzbekistan đón nhận thất bại 2-3 trước chủ nhà Kyrgyzstan. Dù thua, Uzbekistan vẫn giành quyền đi tiếp nhờ nằm trong nhóm 7 đội xếp nhì vòng bảng có thành tích tốt nhất trong 8 bảng. Trong khi đó, Kyrgyzstan góp mặt tại ngày hội lớn của futsal châu lục với tư cách đội đứng đầu bảng F.

Bên cạnh Thái Lan và Kyrgyzstan, 5 đội tuyển khác đoạt vé đi tiếp với tư cách đứng đầu các bảng đấu vòng loại gồm Australia (bảng A), Nhật Bản (bảng C), Việt Nam (bảng E), Iran (bảng G) và Afghanistan (bảng H).

Trong đó, Nhật Bản, Việt Nam, Kyrgyzstan, Iran và Afghanistan gây ấn tượng khi toàn thắng ở vòng loại, giành trọn số điểm tuyệt đối.

Đội tuyển futsal Việt Nam toàn thắng tại vòng loại Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Ngoài ra, còn có 6 đội tuyển xếp nhì vòng loại khác giành quyền tham dự vòng chung kết gồm Kuwait (bảng A), Hàn Quốc (bảng B), Uzbekistan (bảng F), Tajikistan (bảng C), Lebanon (bảng E) và Malaysia (bảng G).

Đội nhì bảng còn lại là Myanmar (bảng H). Do để thua đậm 0-8 trước Afghanistan ở lượt trận cuối, Myanmar sẽ phải chờ bảng D (tổ chức tại Saudi Arabia) kết thúc, dự kiến vào ngày 22-10, mới biết có giành được quyền tham dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026 hay không.

Như vậy, futsal Đông Nam Á trước mắt có Việt Nam, Thái Lan và Malaysia vượt qua vòng loại, cùng Indonesia (chủ nhà) là 4 đội tuyển sẽ tham dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026, diễn ra từ ngày 27-1 đến 7-2-2026 tại thủ đô Jakarta.

Sau khi đoạt vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gửi lời chúc mừng và tặng thưởng 600 triệu đồng cho đội tuyển futsal Việt Nam. Dự kiến vào lúc 18 giờ tối 25-9, Phạm Đức Hòa cùng các đồng đội sẽ trở về nước nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

HỮU THÀNH