SEA Games 33 sẽ tổ chức Hội nghị để chốt danh sách thi đấu cuối cùng của các đoàn thể thao

Các quốc gia trong khu vực sẽ quyết định danh sách thi đấu cuối cùng với Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan của SEA Games 33-2025.

Các quốc gia sẽ tham dự Hội nghị khẳng định tại Thái Lan để chốt lực lượng cuối cùng. Ảnh: SAT
Các phiên họp của Hội nghị khẳng định SEA Games 33-2025 được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 25 tới 28-11 để đưa ra những quyết định cuối cùng về Đại hội lần này.

Trong đó, Hội nghị khẳng định là thời điểm để 11 quốc gia khẳng định lại lực lượng cuối cùng sẽ tham dự Đại hội. Có thể hiểu rằng, sau Hội nghị này, việc thay đổi thành phần tham dự SEA Games 33-2025 sẽ không được chấp thuận.

Đại diện thể thao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị khẳng định tại Thái Lan và cũng xem xét chi tiết các nội dung, chương trình thi đấu cuối cùng do Ban tổ chức đưa ra. Theo tìm hiểu, tại Hội nghị, các quốc gia cũng công bố lực lượng VĐV sẽ tham dự SEA Games 33-2025.

Ở danh sách đăng ký sơ bộ vào tháng 6 năm nay, Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan đã công bố lực lượng đăng ký của các quốc gia gồm Thái Lan (1807 VĐV), Malaysia (1580), Indonesia (1548), Campuchia (1515), Philippines (1499), Singapore (1481), Myanmar (1077), Việt Nam (1019), Lào (598), Brunei (250), Timor Lester (132). Tuy nhiên sau khi các quốc gia đăng ký danh sách rút gọn theo quy định, với hạn chót ngày 1-9, nhiều quốc gia đã điều chỉnh số lượng VĐV chính thức. Số VĐV chính thức thấp hơn so với sơ bộ ban đầu.

SEA Games 33-2025 tổ chức từ ngày 9-12 tới 20-12 tại các thành phố Bangkok, Chonburi và Songkhla. Từ tháng 9 đến nay, chủ nhà Thái Lan đã tổ chức các phiên họp chuyên môn, kỹ thuật và Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 33. Ngoài ra, phiên họp về Hội nghị truyền thông Truyền hình SEA Games 33-2025 cũng được tổ chức.

Hội nghị khẳng định SEA Games 33 đóng vai trò quan trọng nhất trước khi SEA Games 33-2025 chính thức khai mạc.

