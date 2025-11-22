Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tổ chức Lễ xuất quân tham dự SEA Games 33 vào ngày 28-11

Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến tiến hành ngày 28-11 tại Hà Nội với sự góp mặt của nhiều HLV, VĐV đang chuẩn bị SEA Games 33-2025.

Sau Lễ xuất quân dành cho các VĐV khu vực phía Nam, Lễ xuất quân chính của Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tuần tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Cục TDTT Việt Nam xây dựng kế hoạch Lễ xuất quân tham dự SEA Games 33-2025 cho Đoàn thể thao Việt Nam vào ngày 28-11. Chương trình được báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL trước khi được phê duyệt và quyết định chính thức. Dự kiến, Lễ xuất quân được diễn ra tại Hà Nội.

Ở ngày 21-11 vừa qua, các HLV, VĐV của thể thao Việt Nam tại khu vực phía Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 đã được tham dự Lễ xuất quân sớm. Trong buổi lễ này, nhiều gương mặt của thể thao Việt Nam tham dự và bày tỏ sự hứng khởi chuẩn bị chuyên môn hướng tới kỳ Đại hội sẽ tổ chức tại Thái Lan.

Theo sự chuẩn bị, Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến góp mặt ở 47 môn, phân môn của SEA Games 33-2025. Tại kỳ Đại hội này, chủ nhà Thái Lan đưa vào thi đấu chính thức 574 bộ huy chương. Mục tiêu của thể thao Việt Nam là phấn đấu đứng trong 3 quốc gia dẫn đầu về thành tích.

Trong sự phân công nhiệm vụ, Cục TDTT Việt Nam đề xuất Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Đề xuất được tham mưu tới lãnh đạo Bộ VH-TT-DL trước khi được giao nhiệm vụ chính thức. Trong thông lệ, tại Lễ xuất quân, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ báo cáo công tác chuẩn bị chuyên môn cũng như nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo nhà nước để sẵn sàng thi đấu trước mỗi kỳ Đại hội thể thao quan trọng.

Tại SEA Games 32-2023, Đoàn thể thao Việt Nam từng góp mặt với 1.003 thành viên và chúng ta đã xếp nhất toàn đoàn với tổng thành tích 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ.

MINH CHIẾN