HLV và VĐV ở khu vực phía Nam sẽ dự Lễ xuất quân SEA Games 33 sớm

Dự kiến các HLV, VĐV đang tập huấn tại khu vực phía Nam chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 sẽ được tổ chức Lễ xuất quân sớm vào cuối tuần này.

Thể thao Việt Nam đang chuẩn bị tối đa về chuyên môn để sẵn sàng tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu, ngành thể thao dự kiến sẽ tổ chức Lễ xuất quân dành cho các HLV, VĐV khu vực phía Nam tham dự SEA Games 33-2025 vào ngày 21-11 tới đây. Theo kế hoạch, dự kiến Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh sẽ có mặt trong buổi lễ này.

Tới lúc này, ông Nguyễn Hồng Minh đã được Cục TDTT Việt Nam xây dựng kế hoạch đề xuất tới Bộ VH-TT-DL để nhận nhiệm vụ là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Chương trình của Lễ xuất quân dành cho các HLV, VĐV khu vực phía Nam sẽ tổ chức tại TPHCM.

Hiện tại, Bộ VH-TT-DL cùng Cục TDTT Việt Nam vẫn đang kiểm tra kỹ lưỡng công tác chuẩn bị chuyên môn và các phương án hậu cần đối với thành viên Đoàn thể thao tham dự SEA Games 33-2025 đảm bảo tốt nhất các công tác. Theo báo cáo về chuyên môn trước lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tranh tài trong khoảng 47 môn, phân môn tại SEA Games 33-2025.

Đại hội lần này được diễn ra chính thức từ ngày 9-12 tới 20-12. Lễ khai mạc sẽ diễn ra ngày 9-12 tại Bangkok (Thái Lan). Trước đó, một số môn thể thao đã thi đấu thời điểm đầu tiên từ ngày 3-12. Đại hội có 574 nội dung của 50 môn được thi đấu chính thức. Thể thao Việt Nam tập trung mục tiêu phấn đấu giành 100 HCV và đứng trong các quốc gia dẫn đầu về thành tích huy chương toàn đoàn.

MINH CHIẾN