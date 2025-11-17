Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sang Thái Lan tham dự SEA Games 33 vào ngày 7-12

Cục TDTT Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị SEA Games 33-2025 của các bộ phận chuyên môn để Đoàn thể thao Việt Nam tới Thái Lan tranh tài với điều kiện tốt nhất.

Các tuyển thủ quốc gia sẽ có cơ hội tham dự Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam vào cuối tháng 11 tới đây. Ảnh: CỤC TDTTVN

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam - ông Nguyễn Danh Hoàng Việt làm việc trực tiếp với các bộ môn đang chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 33-2025 trong ngày 17-11 hướng đến sự tập trung xuyên suốt và đảm bảo các điều kiện tốt nhất để thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đấu trường này vào tháng 12. Yêu cầu được đặt ra là việc cấp phát, bổ sung trang thiết bị, trang phục thi đấu, điều kiện dinh dưỡng, thuốc bổ, sản phẩm hỗ trợ hồi phục thể lực được đầy đủ. VĐV các đội tuyển quốc gia được đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Dự kiến, thành viên Đoàn thể thao Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025 vào ngày 7-12.

Theo tìm hiểu của SGGP, Cục TDTT Việt Nam đang xây dựng phương án và lựa chọn ngày tổ chức Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 phù hợp nhất. Dự kiến, thời điểm tổ chức vào cuối tháng 11 sắp tới.

Các phương án, kịch bản của Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam sẽ báo cáo Bộ VH-TT-DL trước khi được ấn định cụ thể.

Tới lúc này, các công việc rà soát, kiểm tra lực lượng chuyên môn cũng như sự chuẩn bị của Đoàn thể thao Việt Nam đang được Cục TDTT Việt Nam và các bộ phận tích cực thực hiện. Trong lần tham dự SEA Games 33-2025, dự kiến Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh sẽ được giao nhiệm vụ là Trưởng đoàn.

Trong năm 2025, thể thao Việt Nam góp mặt 3 đấu trường cấp Đại hội là World Games 2025, Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 và SEA Games 33-2025.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt làm việc cùng các bộ phận chuyên môn chuẩn bị SEA Games 33-2025. Ảnh: VĂN DUY

SEA Games 33-2025 sẽ tổ chức từ ngày 9-12 tới 20-12 tại Thái Lan. Năm nay, Đại hội đưa vào thi đấu 50 môn chính thức, gồm 574 bộ huy chương.

Theo thông lệ, trước khi lên đường thi đấu SEA Games, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ thực hiện Lễ xuất quân để nhận nhiệm vụ của cấp quản lý cũng như báo cáo công tác chuẩn bị nhằm hướng đến các mục tiêu cao nhất về thành tích huy chương.

MINH CHIẾN