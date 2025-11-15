Trước thềm SEA Games 33, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh giành HCV tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025

Nam kỳ thủ của cờ vua Việt Nam đã giành chiến thắng quan trọng để có ngôi vô địch nội dung cờ nhanh của môn cờ vua tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025.

Lê Tuấn Minh đã giành HCV cờ nhanh môn cờ vua tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025. Ảnh: MINH THẮNG

Chiều ngày 15-11 theo giờ địa phương tại Singapore, Lê Tuấn Minh đã kết thúc nội dung cờ nhanh của môn cờ vua tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 với ngôi số 1.

Sau 9 ván đấu, Lê Tuấn Minh đạt tổng 8 điểm để giữ vị trí số 1 cùng tấm HCV quan trọng. Tại ván 9, Lê Tuấn Minh cầm quân đen, đi sau, đã thi đấu trước đại kiện tướng Priasmoro Novendra (Indonesia). Hai kỳ thủ đã kết thúc ván đấu với tỷ số hòa. Với thêm 0,5 điểm này, Lê Tuấn Minh đã đảm bảo ngôi đầu của bảng đấu. Trong 9 ván tranh tài, Lê Tuấn Minh có 7 thắng, 2 hòa.

Tại bảng cờ nhanh nam, đại kiện tướng Megaranto Susanto (Indonesia) có ngôi á quân cùng tấm HCB với tổng điểm là 7,5.

Lê Tuấn Minh là đại diện duy nhất của cờ vua Việt Nam tham dự Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025. Nội dung cờ nhanh có 78 kỳ thủ thi đấu.

Trong ngày 15-11, Lê Tuấn Minh sẽ tiếp tục thi đấu cờ chớp tại giải. Nội dung cờ chớp có 82 kỳ thủ tham gia. Các kỳ thủ sẽ thi đấu 11 ván theo hệ Thụy Sỹ.

Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 trong các môn cờ tướng và cờ vua. Đại hội lần này có 5 môn tổ chức gồm cờ tướng, cờ vua, cờ vây, poker và đánh bài bridge.

Năm nay, Lê Tuấn Minh được chuẩn bị chuyên môn để tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan vào tháng 12.

MINH CHIẾN