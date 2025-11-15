SEA Games 33

Võ sĩ judo Nguyễn Thị Thanh Thủy trở lại đội hình tham dự SEA Games 33

Nguyễn Thị Thanh Thủy sẽ được Ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam trao cơ hội thi đấu SEA Games 33-2025 sắp tới.

Nguyễn Thị Thanh Thủy sẽ có cơ hội sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33-2025 sắp tới. Ảnh: BNB
Võ sĩ đội tuyển judo Việt Nam đang tích cực chuẩn bị chuyên môn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội). Theo chia sẻ từ Ban huấn luyện, gương mặt Nguyễn Thị Thanh Thủy sẽ có tên trong danh sách tuyển thủ thi đấu SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Cách đây 2 năm, Nguyễn Thị Thanh Thủy từng giành HCV hạng cân 52kg nữ tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Tuy nhiên vào cuối năm 2023, võ sĩ này đã gặp chấn thương nên không thể thi đấu ASIAD 19 đồng thời cô được phẫu thuật chữa trị dứt điểm chấn thương đứt dây chằng.

Cuối năm 2024, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã trở lại thi đấu và giành HCV giải vô địch quốc gia. Năm nay, Nguyễn Thị Thanh Thủy tiếp tục giành HCV tại giải judo vô địch quốc gia 2025.

Để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025, Nguyễn Thị Thanh Thủy là thành viên đội tuyển judo Việt Nam đã thi đấu giải vô địch châu Á 2025 và vô địch Đông Nam Á. Trong đó, tuyển thủ đã tích lũy chuyên môn tích cực ở đấu trường Đông Nam Á để nắm bắt thêm các đối thủ trước khi tới Thái Lan tranh tài vào tháng 12 năm nay.

“Chuẩn bị cho giải SEA Games 33-2025, ban huấn luyện xây dựng kế hoạch chuyên môn cho võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy và nhiều võ sĩ quan trọng. Chúng tôi có chiến thuật về hạng cân phù hợp để tuyển thủ tìm thành tích tốt nhất, đúng mục tiêu đề ra”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam cho biết.

Nữ tuyển thủ cũng bày tỏ: “Tôi đang giữ trạng thái tinh thần tốt nhất. SEA Games 33-2025 là cuộc tranh tài dự báo có sự cạnh tranh rất quyết liệt, vì thế tôi đang tập trung đảm bảo tốt nhất thể lực cho mình”. Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng nhóm tuyển thủ chủ lực của đội judo Việt Nam đã tập huấn tại Mông Cổ và về nước đầu tháng 11 nhằm tích lũy tối đa chuyên môn trước cuộc đấu SEA Games 33-2025.

