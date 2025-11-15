Lấy mẫu kiểm tra doping VĐV Việt Nam trước SEA Games 33 đã hoàn tất

Các HLV, VĐV thể thao Việt Nam được trao đổi và cập nhật thông tin về phòng, chống doping trước khi vào tranh tài SEA Games 33-2025. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại diện Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam trao đổi cùng SGGP ngày 15-11 cho biết: “Công tác lấy mẫu kiểm tra VĐV chuẩn bị SEA Games 33-2025 đã hoàn tất. Toàn bộ mẫu kiểm tra được lấy theo đúng quy trình và quy định về phòng, chống doping đã được ban hành”.

Theo tìm hiểu, cán bộ Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam thực hiện lấy 45 mẫu kiểm tra tại các đội tuyển thể thao quốc gia có tuyển thủ chuẩn bị SEA Games 33-2025 đang tập luyện tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Tuy nhiên, số mẫu đã lấy tại bao nhiêu đội tuyển quốc gia được giữ kín bởi đây là thông tin bảo mật không thể tiết lộ. Các mẫu sau khi được lấy sẽ bảo quản và gởi tới phòng xét nghiệm tiêu chuẩn của Tổ chức phòng chống doping quốc tế - WADA tại Thái Lan làm kiểm tra. Kết quả sẽ được gởi về các cơ quan quản lý đúng quy định.

Theo yêu cầu của Ban tổ chức SEA Games 33-2025, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và tuân thủ các quy định phòng, chống doping của Tổ chức phòng chống doping quốc tế - WADA, các quốc gia tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) đều thực hiện lấy mẫu đối với các VĐV tham gia thi đấu.

Trong quá trình thi đấu tại SEA Games 33-2025, tiểu ban y tế của SEA Games 33-2025 có thực hiện lấy mẫu kiểm tra doping ngẫu nhiên đối với các tuyển thủ ở nhiều môn thể thao.

Hiện tại, việc phổ biến và cập nhật các nội dung về phòng, chống doping dành cho HLV, VĐV các đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 33-2025 đã được cán bộ Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam tiến hành đúng quy trình những tháng vừa qua.

