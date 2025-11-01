Thể thao Việt Nam lấy 45 mẫu kiểm tra doping trước khi tham dự SEA Games 33

Việc lấy mẫu kiểm tra doping trước khi tham dự SEA Games 33-2025 bắt đầu được thực hiện và số lượng mẫu đảm bảo đúng quy định.

Các HLV, VĐV được thông tin đầy đủ về công tác phòng, chống doping trước khi Đại hội thể thao quốc tế quan trọng được diễn ra. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại diện Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam trao đổi cùng SGGP cho biết: “Công tác lấy mẫu kiểm tra VĐV chuẩn bị SEA Games 33-2025 đã bắt đầu thực hiện theo đúng yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội cũng như đảm bảo các quy định về phòng, chống doping. Chúng tôi dự liệu sẽ thực hiện lấy số lượng khoảng 45 mẫu. Việc lấy mẫu được diễn ra tại nhiều đội tuyển thể thao quốc gia đang tập luyện chuẩn bị chuyên môn ở các điểm trong cả nước”.

Theo yêu cầu của Ban tổ chức và tuân thủ các quy định phòng, chống doping của Tổ chức phòng chống doping quốc tế - WADA, các quốc gia tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) đều thực hiện lấy mẫu đối với các VĐV tham gia thi đấu.

Qua tìm hiểu, các VĐV của thể thao Việt Nam (trong thành phần tham dự SEA Games 33-2025) được lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra doping. Việc cho mẫu sẽ thực hiện bằng hình thức nước tiểu hoặc mẫu máu. Cán bộ Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam thực hiện việc lấy mẫu. Theo quy trình, các mẫu phẩm sẽ gởi tới phòng xét nghiệm có tiêu chuẩn quy định của WADA tại Thái Lan kiểm tra và kết quả được báo cáo tới lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam cũng như Ban tổ chức SEA Games 33-2025.

Từ nay tới khi SEA Games 33-2025 diễn ra, Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam còn thực hiện hơn 4 đợt lấy mẫu kiểm tra doping đối với các VĐV đang tập luyện tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Các đội tuyển TDDC, vật, kickboxing Việt Nam… đã có tuyển thủ cho mẫu kiểm tra sớm nhất thời gian qua.

Các thông tin về phòng, chống doping được trao đổi, hướng dẫn đối với HLV, VĐV tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: TRỌNG HẢI

Tinh thần “Thể thao sạch” là nội dung về công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức đối với phòng, chống doping đang được Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam phối hợp với các Trung tâm huấn luyện quốc gia thực hiện đến từng HLV, VĐV thể thao Việt Nam. Trong đó, có các HLV, VĐV đang chuẩn bị SEA Games 33-2025. Tại ngày 31-10, buổi trao đổi các nội dung về phòng, chống doping trong thi đấu đã thực hiện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) với sự tham gia của gần 200 HLV, VĐV thuộc 19 đội tuyển quốc gia.

Cán bộ chuyên môn của Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam cũng có sự hướng dẫn đối với các HLV, VĐV việc khai báo thông tin trên hệ thống quản lý dữ liệu trong phòng, chống doping thuộc hệ thống quốc tế ADEL. Từ đây, các thông tin được minh bạch để đảm bảo “Thể thao sạch” với tất các VĐV thể thao Việt Nam.

MINH CHIẾN